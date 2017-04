Las 3 Horas de Monza, nuevo desafío para Yacamán

El piloto colombiano Gustavo Yacamán afrontará su segunda presentación en el BlancPain GT Series y la primera carrera endurance de este importante campeonato de autos turismo mundial. El circuito italiano de Monza será el encargado de recibir a más de 50 máquinas que desafiarán durante tres horas los encantos de uno de los templos del automovilismo orbital.

Luego de su paso por Misano, donde Yacamán y su equipo ocuparon las casillas 15 y 17 tras las dos carreras disputadas, el colombiano intentará sumar puntos importantes en un trazado que le trae gratos recuerdos; en 2016 en este mismo escenario el caleño realizó una de las maniobras de sobrepaso más impresionantes sobre la última curva cuando realizaba su participación en el International GT Open, maniobra que no solo aplaudieron los asistentes sino que le significó un lugar en el podio.



Esta primera cita de largo aliento será un verdadero banquete para los amantes del automovilismo. De las 11 marcas que batallarán por la victoria se encuentra un listado de nombres que sin duda darán un bonito espectáculo. Pilotos de la talla de Edoardo Mortara, actual subcampeón del DTM; Giancarlo Fisichella, Ex Fórmula Uno; James Calado, piloto activo del Mundial de Resistencia; Lorenzo Case, piloto oficial de Ferrari en la categoría; Dominik Baumann, hombre oficial de Mercedes; los actuales líderes Maximilian Buhk y Franck Perera, entre otros, saltarán al mítico circuito italiano para luego de tres extenuantes horas alzarse con la victoria.



Para esta carrera el colombiano estará acompañado no solo por Fabrizio Crestani; Nicolas Pohler, un joven alemán de tan solo 21 años, será la tercera cuota del Team Lazarus en pista; Pohler se ha destacado por sus actuaciones en campeonatos como el WSK, el FIA European Fórmula 3 y el mismo BlancPain.

La pista

Monza es uno de los circuitos con mayores recuerdos en la historia de los deportes a motor, fue creado en 1922 y desde ese entonces se encargó de recibir a los mejores exponentes tanto del automovilismo como del motociclismo mundial; en 1950 albergó por primera vez a la Fórmula Uno, desde 1947 hasta 1971 fue sede del Campeonato Mundial de Motociclismo, posteriormente recibió a los pilotos del Mundial de Superbikes entre 1990 hasta 2013 y también fue escenario de los 1000 Km de Monza, una de las carreras de resistencia con mayor prestigio del continente europeo junto con las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Spa y las 24 Horas de Nürbugring.



La pista actual tiene una distancia total de 5793 metros, cuenta con 11 curvas de las cuales 7 son a la derecha y 4 a la izquierda; es uno de los trazados más rápidos del mundo sino el más, lo que obliga al piloto a exigir al máximo el motor dado que más del 75% de la vuelta se hace con el acelerador a fondo.



Pero no solo la planta motriz es la única que sufre en Monza, los frenos son otro de los aditamentos del auto que presenta mayor desgaste, tras salir de la última curva y afrontar la recta principal, los autos alcanzan a desarrollar 360Km/h, velocidad que debe descender dramáticamente hasta los 80Km/h al llegar a la variante de Rettifilo.

Horarios

Clasificación: Domingo 23 de abril 2:00 am

Carrera: Domingo 23 de abril 7:45 am



Las emociones de las tres horas de Monza se podrán apreciar en directo gracias a la señal de Canal EL TIEMPO a partir de las 7:45 am, con repetición a la 1:00 pm por CityTV



Información oficina de prensa Gustavo Yacamán