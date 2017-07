Gustavo Yacamán vuelve al circuito Red Bull Ring en Austria

Este fin de semana la European Le Mans Series, disputará la tercera prueba oficial de la temporada 2017, en el circuito Red Bull Ring en Austria. El colombiano Gustavo Yacamán que retornará a una de las pistas que lo ha visto ganar en su carrera deportiva, tiene la posibilidad de repetir la hazaña, gracias a su llegada al prototipo del equipo Graff Racing.

El piloto habló de la expectatia que tiene para esta importante competencia, “Estoy muy feliz con el regreso a este tipo de competencias. Cuando hablamos de ELMS hablamos de la categoría de carreras de duración más importante del continente europeo, llegamos de la mano de un gran equipo como Graff Racing para enfrentar una exclusiva nómina de pilotos”.

El piloto, que ya estuvo en la European Le Mans Series 2014 al lado de Alex Brundle y Keiko Ihara, junto a OAK Racing en Silverstone, Inglaterra, comentó, “Para los aficionados es la oportunidad perfecta de reencontrarse nuevamente con máquinas de alta tecnología y un nivel de competencia muy superior. Espero que todos me acompañen en este nuevo capítulo y que lo disfruten tanto como yo lo estoy haciendo desde ahora".

Los LMP2 que he tenido en mis manos ¡Esta vez vamos con #Graffracing y un increíble equipo de pilotos 100% concentrados en el podio! pic.twitter.com/AzjXfQuSS3 — Gustavo Yacaman (@GustavoYacaman) 21 de julio de 2017

El piloto colombiano se suma a ELMS, después de su paso por IMSA (OAK Racing 2014) y el Mundial de Resistencia FIA-WEC en el 2015, en donde se convirtió en el tercer mejor piloto del mundo en la categoría LMP2.



En la actualidad el piloto caleño, disputa el título del North Endurance Cup, en donde marcha en la segunda casilla de la general del serial, sumando a lo largo del año tres podios consecutivos en los compromisos de las 24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring (pole position) y 6 Horas de Watkins Glen.

El LMP2 número 40 del Graff Racing, estará comandado por Richard Bradley y James Allen, compañeros de habitáculo de Yacamán, que han venido sumando 16 unidades en los compromisos de Silverstone y Monza.



Antes de esta fecha en el Red Bull Ring, la tripulación se registra en la séptima casilla de la general, con grandes posibilidades de ascender en la tabla. El compromiso en Spielberg, Austria, tendrá la siguiente programación, hora de Colombia:





Sábado 22 de Julio

02:25 AM Prácticas libres

07:25 AM Clasificaciones



Domingo 23 de Julio

06:00 AM Carrera (240 minutos)



CON INFORMACIÓN OFICINA PRENSA