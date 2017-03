A Carlos Muñoz le llegó su hora en la IndyCar

Carlos Muñoz comienza este domingo, en el Gran Premio de San Pertersburgo (EE. UU.), su nuevo camino como líder de un equipo de la IndyCar. Ahora, en el A. J. Foyt Racing tiene la misión de ser el único colombiano de tiempo completo en la categoría.



En charla con EL TIEMPO, el piloto colombiano afirmó que será una nueva experiencia, en la que intentará dar lo mejor de sí para conseguir grandes resultados y soñar, por qué no, con un título.



¿Cuáles son las expectativas en este 2017?



Llegamos a trabajar en un equipo nuevo en esta temporada, que tiene nuevos ingenieros, nueva gente de apoyo. En las jornadas de entrenamiento previas al inicio de la IndyCar 2017 tuvimos un buen rendimiento. Todo es un tiempo de adaptación tanto de los pilotos con sus carros como con el trabajo de los ingenieros. Con el tiempo voy a saber qué me gusta y lo qué no me gusta. Hay que ir día tras día y demostrar en carrera nuestro trabajo para estar bien adelante.



¿Es una responsabilidad ser el único colombiano de tiempo completo en la IndyCar?

​

Personalmente tuve la oportunidad de estar con Andretti y ahora acá demostrar todo lo que soy. No hay presión negativa, es una motivación extra. Siempre he dicho que correr con Juan Pablo Montoya siempre ha sido algo muy positivo. Estuvimos cerca de ser compañeros de equipo, pero decidió en la carrera deportiva de su hijo en los karts. Esto me hace pensar que ahora soy yo el piloto colombiano en lo más alto de la IndyCar. Hace algunos años éramos cinco los pilotos del país en la grilla de salida, pero este año me tocó solo a mí.



¿Cuáles son sus objetivos para este año?

​

Soy una persona a la que no le gusta plantearse objetivos numéricos. Que si quedo de primero o de segundo o de tercero... Me gusta poner objetivos de trabajo; es decir a que doy el ciento por ciento, que el equipo también da ese nivel y buscar que el carro tenga un extraordinario rendimiento. Si todos estamos bien, seguro que esos resultados llegarán. Todo lleva su tiempo de adaptación. No es que de un día para otro vamos a ganar porque sí.

Carlos Muñoz, a bordo de su nuevo carro. Foto: Archivo particular



¿Cómo ve el nuevo reglamento?

Es para todos. Obviamente que a nosotros nos afecta un poco más, porque hay nuevos ingenieros, hay un nuevo paquete y nos hubiera gustado más entrenamientos.



¿Su revancha será en la Indy-500?

Hay que ir carrera por carrera. No sé qué carro voy a tener en las 500 Millas de Indianápolis. El año pasado, el equipo A. J. Foyt clasificó primero que los autos Andretti, lo que hacer ver que se podría estar fuerte. Estamos para grandes cosas. La idea siempre es ganar, pero a veces hay que ser precavido.



¿Dónde estarán las claves de este año y cuáles son sus rivales?

​

Lógicamente que las carreras de puntuación doble (500 Millas de Indianápolis y Sonoma) son las claves en el calendario de la IndyCar. En cuanto a los rivales, esto es la IndyCar y no la Fórmula 1, que entre los rivales hay tres segundos da diferencia o una recta, acá todos los equipo son muy cercanos y más porque los equipos, entre comillas pequeños, se han reforzado. Es difícil decir algún rival, aunque me atrevo a decir que el Penske es el más fuerte y nuestra mentalidad será estar lo más cerca posible.



¿Qué podemos esperar de Muñoz?

Personalmente quiero hacer un gran papel. Es un paso adelante en mi carrera, aunque mucha gente diga que no, porque es un equipo más pequeño que Andretti. Doy un paso, porque soy el piloto líder, toda la atención está sobre mí. El trato que estoy recibiendo es diferente. Eso me gusta y he disfrutado más estar corriendo.



Felipe Villamizar M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4