Carlos Muñoz, muy autocrítico con su temporada

El 2017 para el piloto colombiano Carlos Muñoz era un año de expectativa en la IndyCar. Su llegada al equipo A. J. Foyt Enterprises era un salto por cambiar de rol y ser líder. Desde el inicio, él mismo aseguraba que la temporada sería de adaptación, pero los resultados han estado marcados por un flojo desempeño.

En la clasificación de pilotos se encuentra en el puesto 16, con 278 puntos, muy lejos de la posibilidad de pelear mejores posiciones. En entrevista con EL TIEMPO, Muñoz reconoció lo difícil que ha sido encarar este año, los problemas que ha tenido y deja en el aire su futuro, el que no sabe si seguirá en la IndyCar o si llegue un nuevo aire en otra categoría.



Se sabía que iba a ser difícil, pero ¿cuál es su análisis a dos carreras de terminar la temporada?

Lógicamente no fue la temporada que pensábamos. Todos los equipos habían cambiado muchas cosas y traído ingenieros con mucha experiencia y nosotros íbamos con personas nuevas. Sabíamos que iba a ser un pelín difícil, pero tampoco tanto. Nos ha costado más de lo que nos hubiera gustado. Sin embargo hubo carreras que hicimos bien, pero en general no hemos tenido la temporada que nos hubiera gustado.



¿Cuáles son las razones?

Se pensó que se podía estar como el año pasado con el paquete Chevrolet, pero la verdad Honda dio un paso hacia adelante este año. Tienen ventaja en varios circuitos en la que se podía pensar que no estarían a punto. En el circuito con más carga aerodinámica van mejor que los Chevrolet, porque simplemente tienen más carga y el motor ha estado mejor. No lo esperábamos, la verdad. Con gente con experiencia a lo mejor se recupera, pero ir carrera por carrera es complicado. Ir a una nueva pista y comenzar de cero pues… nos falta ese extra para luchar por clasificaciones importantes.



¿Se siente frustrado?

A todo el equipo nos hubiera gustado resultados mejores, pero ellos saben lo que he logrado con buenos carros. Mi compañero (Conor Daly) y yo hemos tenido un año difícil, pero también momentos de brillantez en algunas carreras.



Y su aporte al equipo…

Un piloto no es un ingeniero. Lo mejor que se puede hacer es no meterse en el trabajo de sus ingenieros. Si hay un fin de semana difícil hay que desconectarse y volver a empezar. Puedo decir qué le está pasando al carro, qué le falta y ahí ya está la mano de los ingenieros. Con mi experiencia sé lo que necesita el carro para ir rápido, pero llega un momento en el que no se sabe qué más hacer.



¿Han sido más las malas carreras que las buenas?

La verdad es que ha habido carreras difíciles para mí. Lógicamente no es donde uno quiere estar, pero lo peor que se podía hacer era compararse con el año pasado. Lo que uno tiene es lo que uno tiene. Había carreras que no presentaron problemas en el equipo, sino que yo metí errores, como en Mid-Ohio y Detroit.



Ya el 2017 se está acabando, ¿y el futuro?

Como se está dando la categoría es difícil pensar en el futuro y más si no se tienen sponsors. Buscar soluciones o equipos si no hay patrocinios es difícil. Este equipo tiene mucho potencial, los recursos económicos y el personal, quizá falten dos personas para dar el salto. Estar codo a codo con Ganassi o Penske por el presupuesto. Habrá que pensar en lo mejor posible, mirar lo que tenemos en este momento y sentarse a final de año para mirar las opciones en la IndyCar o fuera de ella.



¿Entonces, puede haber una sorpresa?

Hasta que no haya nada firmado nunca me gusta asegurar nada. Ambas partes queremos seguir (él y su equipo), pero hasta que no haya nada en la mesa y ver qué hay, no miraré nada.



Pero ¿quiere seguir en la IndyCar?

Mi prioridad número uno es la IndyCar. El tema del patrocinio es muy complicado. Me quiero quedar, pero honestamente hay otras series muy atractivas.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4