'La rivalidad sana tiene que existir': Márquez sobre Lorenzo

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que la próxima temporada compartirá taller con Jorge Lorenzo, ve su nueva situación como algo normal pues "la rivalidad sana tiene que existir" y que "rivalidad significa hacer crecer el nivel, buscar un poquito más".

"En la convivencia en un taller de MotoGP la regla número uno es ganar a tu compañero de equipo. Es así, en todos los equipos, pero habrá cosas que Jorge mirará de mi telemetría, y a veces será al revés. Confío en mi estilo, son muy diferentes, pero confío en el mío y de momento estamos ahí delante, eso es lo importante", recalcó Marc Márquez.



Restó importancia al hecho de que pueda utilizar su información pues "es lógico". "Si yo fuese a otro taller en principio te intentas guiar o copiar del que conduce esa moto si la conduce bien", explicó. "Jorge va a venir de Ducati, tendrá que adaptarse al estilo de Honda, pero para adaptarse al estilo de Honda mirará mi telemetría, la de Cal -Crutchlow-, la de Dani -Pedrosa- de ahora e intentará adaptarse a eso", continuó el piloto de Repsol Honda.

"Soy consciente de que Jorge será un compañero de equipo duro, como el que he tenido hasta ahora, pues Dani no va nada despacio y ha ganado muchas carreras. A veces hacía curvas que, viendo la telemetría, me decía 'no las puedo hacer así', y seguramente con Jorge también va a pasar. Pero esto queda aún lejos", agregó Márquez.



A la hora de intentar explicar el fichaje de Jorge Lorenzo por el equipo Repsol Honda, Marc Márquez dijo: "Es más un fichaje en el que dicen que quieren un piloto rápido, para tener un piloto que ha conseguido victorias con Yamaha y con Ducati, que ha pilotado otras motos ya que puede aportar cosas a la marca".



"No sé exactamente qué será luego, pero lo que está claro, y lo decía era que quería un compañero fuerte. Dani lo es, y de las posibilidades que se barajaban no ponía veto a nadie, pero quería que fuese uno fuerte", recalcó el piloto de Repsol.



"Yo sabía que se estaban barajando diferentes posibilidades, y que una de ellas era Dani, que ha sido un compañero de equipo del que he aprendido mucho ya que llegué a MotoGP y quien pilotaba mejor la Honda era Dani y decidí copiarle", explicó Márquez.



"Creo que tanto Dani tiene que estar agradecido a Honda como Honda a Dani y han sido un dúo de muchos años; no han conseguido un título de MotoGP por muchas razones, pero han hecho cosas muy importantes", recordó Márquez.







