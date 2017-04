Bottas logró en Rusia su primera victoria en la Fórmula Uno

El finlandés Valtteri Bottas de Mercedes logró este domingo su primera victoria como piloto de Fórmula Uno en el Gran Premio de Rusia, cuarta cita del Campeonato del Mundo, el alemán Sebastian Vettel y el también finlandés Kimi Raikkonen, ambos de Ferrari, fueron segundo y tercero respectivamente.

Con una brillante salida, Bottas avanzó desde la tercera hasta la primera plaza. En ese puesto de privilegio cerró la carrera, rubricando no solo su primera victoria con Mercedes sino también su primer triunfo desde su debut en la Fórmula Uno, en 2013.



El nuevo piloto de Mercedes comentó: "Normalmente salir desde la segunda línea no es malo… Hoy lo he podido hacer un pelín mejor que estos chicos. He cogido el interior de la curva 1 y estoy muy contento, La espera ha merecido la pena".



Como piloto titular de Williams, Valtteri Bottas no pudo pisar el primer cajón pero en su duodécimo podio -el tercero con Mercedes- sí se hizo merecedor del primer puesto. Lo hizo por delante de los dos pilotos que mandaron durante el resto del fin de semana, desde los primeros entrenamientos libres hasta la sesión de clasificación.



Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen sucumbieron ante Valtteri Bottas. No presentó batalla por el triunfo el británico Lewis Hamilton, que finalizó en el cuarto lugar del Gran Premio de Sochi. El español Carlos Sainz, de Toro Rosso, fue décimo mientras que su compatriota Fernando Alonso de McLaren no compitió por un problema mecánico durante la vuelta de formación.



El mexicano Sergio Pérez, de Force India, concluyó su participación en el Autódromo de Sochi en la sexta posición.



EFE