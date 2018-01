Adiós a la ‘Grid Girls’ de la Fórmula 1

El nuevo propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, anunció este miércoles el fin de la tradición en este deporte en las parrillas de salida de las "Grid Girls", las chicas jóvenes elegidas para indicar el emplazamiento de las monoplazas.

Esta pequeña revolución en el ceremonial de la Fórmula 1 será efectiva desde el primer gran premio de la temporada 2018, en Australia a finales de marzo. El nuevo propietario de la F1 estima que esta tradición "no corresponde a los valores defendidos por nuestra marca y está claramente en contradicción con las normas sociales actuales", explica en un comunicado.



"No pensamos que esta tradición sea apropiada o de acuerdo con la Fórmula 1 y sus aficionados", añade el grupo. La cuestión de mantener a estas chicas que llevan paraguas o paneles indicando el número de los pilotos había sido lanzada por los nuevos propietarios de la F1 hace algunas semanas.



El director deportivo, Ross Brawn, había indicado en una entrevista a la BBC en diciembre de 2017 que el tema estaba "seriamente en estudio". "Algunas personas quieren respetar la tradición de la 'Grid Girls' y otras no", había dicho. La decisión se ha tomado ahora y ganó la segunda opción.



