Rusia, excluida de los mundiales de atletismo de Londres

La decisión de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de excluir a Rusia de los Mundiales de Atletismo de Londres en agosto de 2017 no ha caído por sorpresa, declaró este martes el viceprimer ministro ruso encargado de Deportes, Vitali Mutko.

"Hay una tendencia general en la actitud hacia Rusia. Y la IAAF no quiere ser pionera en materia de levantar las restricciones", declaró Mutko a la agencia de prensa R-Sport. "Esta decisión se esperaba. No había nada más que esperar por parte de la IAAF", prosiguió el responsable de deportes ruso.

Tras los Juegos Olímpicos de Rio 2016, el atletismo ruso, suspendido por dopaje institucional desde noviembre de 2015, tampoco podrá competir en el Mundial, que se disputa en agosto en Londres, anunció el lunes Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional (IAAF).

El dirigente británico precisó en el consejo de la IAAF que se celebró el lunes en Cap-d'Ail (Francia), cerca de Mónaco, que Rusia no podrá reintegrarse como país en la familia del atletismo antes de noviembre de 2017. Mutko reconoció este martes que "numerosos abusos y violaciones" fueron cometidos por la Agencia rusa de Antidopaje (Rusada).

"Los deportistas violaron las reglas, muchos entrenadores no comprenden cómo es posible trabajar sin dopaje", declaró Mutko. "Hay una nueva dirección de la Rusada, un nuevo técnico general. Todos nuestros deportistas están bajo control y todos se someten a pruebas", añadió el viceprimer ministro.

Sergei Shubenkov, campeón del mundo de 110 metros vallas en 2015, señaló que la "situación no ha cambiado" y lamentó que no pueda competir bajo una bandera neutra, lo que hace que los atletas rusos no tengan ninguna perspectiva.

En declaraciones a la agencia TASS, el presidente del grupo especial de trabajo de la IAAF (creado especialmente para hacer un seguimiento del caso), Rune Andersen, todos los deportistas pueden participar bajo bandera neutra pero añadió que desconoce porque no lo pueden hacer todavía.

Pese a ciertos avances, como las reuniones en Moscú el pasado enero con el nuevo ministro de Deporte, Pavel Kolokkov, el grupo de trabajo señaló la actitud poco colaborativa de algunos altos cargos rusos así como las dificultades de la Federación Rusa de Atletismo (RUSAF) para poner en marcha más controles.

