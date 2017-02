Arias corre en Japón y Tabares en Puerto Rico

Kellys Arias será la representante colombiana en la Media Maratón de Marugame (Japón), mientras que Carolina Tabares hará presencia en la Media Maratón San Blas de Illescas en Coamo (Puerto Rico), este fin de semana, ambas del equipo Porvenir.



Arias, cuarta del escalafón permanente del área suramericana en 21 km, gracias a su registro de una hora 11 minutos 21 segundos, logrado en el Campeonato Mundial de Media Maratón 2015, realizado en Cardiff, Reino Unido, asumirá por primera vez en su palmarés deportivo un evento atlético en una de las naciones de mayor crecimiento en las largas distancias en las últimas décadas, como es el caso de Japón, este sábado en la noche en Colombia.



Será la segunda incursión colombiana en esta competencia Silver Label de la IAAF, luego de que en el año 2014 la bogotana Yolanda Caballero logrará una marca de una hora 10 minutos 44 segundos, a solo 14 segundos de su propio record nacional (una hora 10 minutos 30 segundos, New York 2013).



En la nómina de la Media Maratón de Marugame 2017, se encuentran, entre otras, Eunice Kirwa, de Bahréin, medalla de plata en la maratón de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y actual campeona de la prueba japonesa; Shalane Flanagan, de Estados Unidos, medalla de bronce en los 10.000 metros en Pekín 2008 y sexta en los 42k de Rio de Janeiro 2016; Amy Cragg, también de Estados Unidos, novena en los Olímpicos de Brasil.



“Vamos en busca de lograr nuevos objetivos, siempre con la firme intención de mejorar. Estas competencias, viajes experiencias no tienen precio, son solo el pago a tanto esfuerzo”, afirmó Arias.



Tabares, por su parte, vuelve a la Media Maratón San Blas de Illescas, que llega a su edición 55 este domingo.

La actual campeona de la Night Race 10k tendrá su quinta participación en Coamo, donde registra dos cuartos lugares, una quinta posición y una sexta casilla, con su record personal de 21k incluido, el cual fue conseguido en el año 2013 (una hora 15 minutos 44 segundos).



Carolina Tabares fue cuarta en 2010, sexta en 2012, otra vez cuarta en 2013 y quinta en 2015.



“Estoy con grandes expectativas, he podido hacer entrenamientos que me han dado bastante confianza. El año 2016 pude cerrar de manera competitiva con dos cuartos lugares en Rio Cali y en Chía”, afirmó la recordista nacional de 5 y 10 mil metros, que tuvo una lesión durante el segundo semestre de la temporada anterior que la ocasionó condromalacia rotuliana grado 4, en una escala de 1 a 5, y desgaste de cartílago.



“San Blas es una ruta bastante fuerte, muy exigente por el clima, su terreno y el nivel de los internacionales, pero es una carrera que disfruto mucho”, aseguró.

La bogotana Yolanda Caballero es la más reciente ganadora colombiana en tierras puertorriqueñas con 1 hora, 14 minutos y 48 segundos en el año 2011, la mejor marca de una compatriota en la historia de la carrera.





Vale la pena resaltar que desde el año 2015 la prueba se desarrolla en horario matutino y no en la tarde, como se había realizado en las 52 versiones anteriores.



Con informaicón de la oficina de prensa de Atletas con Porvenir