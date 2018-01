12 años juntos, pero en el extranjero

He vivido en Inglaterra por un poco más de doce años. Antes de viajar mis amigos de la Universidad me hicieron una fiesta de despedida. En ella una de mis compañeras dijo que yo sería el primero en conseguir pareja gracias a la actitud más relajada de los europeos con las relaciones del mismo sexo. Yo no le creí.

Nunca, cuando vivía en Colombia creí que sería posible tener una pareja estable y construir una familia. No porque me importara mucho lo que la sociedad dictara, sino porque lo veía como algo muy lejano, ya que Latinoamérica tiene otros problemas sociales, incluidos el machismo y el sexismo, que hacen que las vidas de la población LGBT sean “escondidas” y difíciles.



Eso no quiere decir que aquí no suceda, pero puedo decir que las personas son mas respetuosas con la vida privada de los demás.



Cuando estaba en Londres conocí, por amigos en común, a un hombre polaco. No fue amor a primera vista ni nada por el estilo, de hecho no nos gustamos para nada.



Mucho después nuestros amigos en común hicieron una fiesta. En ella empezamos a hablar y así a conocernos. Salimos varias veces y la relación se formalizó.



Jamás en mi vida pensé que saldría con alguien de un país tan lejano y tan diferente. Recuerdo que la primera vez que fui a Polonia pensé que estaba en un set de película. En una de esas viejas, sobre la segunda Guerra mundial. Cuando llegué a Cracovia por primera vez me impactó ver esa ciudad con sus construcciones muy típicas de la Unión Soviética. Me pareció gris, triste, pero muy hermosa.



Luego de la conquista inicial, nos dimos cuenta que los dos compartíamos valores familiares muy parecidos y que nuestros países no son tan diferentes: la familia y la religión son algo muy importante y valorado en nuestras sociedades, los problemas socio-económicos también son similares. Eso último fue un factor decisivo a la hora de elegir en dónde viviríamos: finalmente nos quedamos en Londres.



Vivir en Inglaterra es agridulce. Hay trabajo, se puede ahorrar y la vida es cómoda. Pero digo que es agridulce porque para tener esa vida cómoda hay que exponerse. En Londres todo es una competencia y solo el que en realidad quiere ganar, gana.



También está el clima que es frío, oscuro, lluvioso y hay pocos días calurosos durante el verano. Muchas personas sienten depresión durante el invierno y se quejan mucho por cosas que en otros países consideraríamos tontas.



Mi pareja y yo tenemos la fortuna de haber crecido en países que tienen problemas grandes y eso ha fortalecido nuestra relación. Hemos luchado juntos por lo que tenemos y no tenemos a nadie mas, no al menos en este país. Hoy en día tenemos nuestra propia casa y unos buenos trabajos, hemos viajado por el mundo y, aunque no hay planes de tener hijos, tenemos dos gatos que nos acompañan.



Eso sí, tenemos dos reglas muy importantes. La primera es la de siempre respetarnos, incluso cuando hay peleas, y la segunda es nunca irse a dormir enojados. Estas reglas sencillas y mucha comunicación nos han ayudado por los últimos diez años y esperamos que por muchos mas.



Ahora recuerdo con mucho afecto esa fiesta de despedida en la que me contaron de mi futuro, sobra decir que no cambiaría nada de mi pasado.



* Javier Sierra es un colombiano que hace doce años está legalmente casado con su pareja en el extranjero. Este blog fue escrito exclusivamente para el reportaje 'A nadie le importó' de EL TIEMPO y GDA.