Refugiados en la mira de Trump

“El juez me dijo: tres años en la cárcel o la deportación a México. Me decidí por lo segundo”, explica el padre de familia. Al salir de EE. UU, a Sotero le entregaron 100 dólares y a la esposa, 20. Allá tenían casa y carro, en Juárez la pareja sobrevive sacando copias en la calle.



La hija mayor se hizo cargo de los dos hermanos y de dos hijos que tuvo en EE. UU. Ella se casó con un ciudadano norteamericano, pero al poco tiempo se separaron. Con el paso del tiempo se enamoró de otro hombre, pero sufrió violencia doméstica que afectó a su hermano menor.



La realidad de los tres muchachos es que los hermanos Isela y Noe tienen permisos temporales para trabajar y continúan esperando las tarjetas para ser residentes; mientras que al hermano menor, Alan Moisés Ruiz Rocha, le concedieron la residencia como consecuencia de la violencia de la que fue objeto y hoy está estudiando. Si sucediera lo indeseable, que Trump cumpliera sus amenazas de deportar a los indocumentados, Alan Moisés se quedaría solo en el país del norte.



La madre, Francisca, llora al relatar la historia: “Yo les digo: ‘hijos, no cambien, échenle ganas’… Es duro, es difícil estar aquí, estar tan cerca, pero a la vez tan lejos”. Ella y su esposo son cristianos. Sotero reflexiona: “Yo creo en Dios y esperemos que esto cambie. Que no todo lo que haya dicho (Trump) se lleve a cabo. Que no cometa el mismo error con otros, que cometieron con nosotros”.