‘¿A quién le importa que nos vayan a matar?’: líderes del Magdalena

La reunión comenzó sobre las 10:00 am con los informes de los funcionarios presentes y, hasta las 11:28 am, del lado de los líderes solo hubo asentimientos, toma de notas y silencio. Pero Rosa no se contuvo:

En la puerta de la nevera de Rosa están adheridos decenas de papeles con los números y nombres de personas de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría y el Cinep, entre otros.

En una situación sospechosa, su celular y esos papeles son el único recurso del que dispone para defenderse.

Hasta hace un tiempo Rosa tuvo un esquema de seguridad con dos guardaespaldas que, según dice la mujer, fueron casi como sus hijos. Ella sostiene que esa fue la única época en la que se sintió realmente segura, porque ellos nunca la dejaban sola.

Sin embargo, la UNP (Unidad Nacional de Protección) le ordenó el desmonte dado que su calificación de riesgo bajó. Rosa inició una nueva solicitud, pero esta vez sus medidas de protección fueron un chaleco antibalas y un celular. El día que estos implementos llegaron a su casa Rosa no estaba y su esposo no los quiso recibir: “él lo cogió como una falta de respeto”.

¿A qué le teme Rosa?

Harold Vargas, abogado de la Corporación Yira Castro, dice que las medidas de protección individual de la UNP no son válidas en este contexto porque “los celulares no tienen señal, los chalecos antibala son insoportables en el calor y la camioneta no entra a las veredas porque no hay caminos pavimentados”, además dice que estas medidas “antes de proteger, generan un riesgo por la gran visibilidad”.

Ante esta situación, lo que propone el abogado es que la UNP implemente en el Magdalena medidas de protección colectivas, que están reguladas por la resolución 1085 de 2015: “son, por ejemplo”, dice Vargas, “el fortalecimiento organizativo y comunitario, mayor presencia institucional (no solo policías), estrategias de comunicación directa con entidades del Estado (que no los pongan a dar vueltas)”, entre otras.

Dado el actual clima de zozobra, los temores de los líderes en general están justificados, sin embargo, no sólo es el Ministerio del Interior, a través de la UNP, quien debe asumir la seguridad de los ciudadanos de la región. En la Mesa Multiactor, esta instancia en la que Rosa llamó la atención de las instituciones por la situación de sus compañeros, quedaron en evidencia otros asuntos que hacen más vulnerable la situación de los voceros:

El Magdalena no cuenta con un analista del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, quien se encargaría de realizar los informes de riesgo del departamento para poder trabajar desde la prevención del daño. Estos informes serían también el insumo para el retorno de las familias a quienes ya les titularon sus parcelas y hoy están regresando sin saber las condiciones de seguridad de los territorios.

Además, en palabras de Giraldo, el sociólogo del Cinep, “la impunidad en los nuevos casos de amenaza en contra de los reclamantes de tierras es casi del 100%”, lo que significa que la Fiscalía no ha adelantado las investigaciones para determinar el origen de las intimidaciones. Esto se suma a que según la publicación de la ong Somos Defensores, entre 2009 y 2016, la impunidad es del 87% en los casos en los que los líderes de derechos humanos de todo el país fueron asesinados, y en los que hubo alguna condena “solamente vinculan autores materiales de los hechos y no hay avances en investigar y judicializar autores intelectuales de los mismos”.