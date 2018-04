EllaQuéLee en Montería: inspiración para escribir

Desde hace 15 años se celebra en Cereté el Encuentro de Mujeres Poetas, un espacio lírico en el que se dan cita seres excepcionales que escriben con el alma. Desde entonces, la poesía se le ha metido en el cuerpo a muchas chicas de Córdoba, como le ocurre a Ana Paola Martínez, una comunicadora de 30 años de edad que recomienda leer 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida', escrito por una joven poeta, Elvira Sastre. “Esta señorita autora tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas con la escritura, con las que siempre he soñado, pero que yo no he podido hacer. En cada poema de ella me veo reflejada. A falta de que no puedo escribir, la leo, entonces me motivo y me digo, sí puedo y sí quiero”, dice Ana Paola.



#EllaQuéLee llegó hasta Libro Tinto, a orillas del río Sinú, en la mágica y verde ronda, para escuchar los libros que devoran las monterianas.

#EllaQuéLee en Montería

Ginna Morelo se dio a la tarea de conseguir los recomendados de nueve mujeres en la ciudad.

Ana Paola Martínez es Comunicadora social - periodista. Ella recomienda 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida', de Elvira Sastre.





-

Luisana Riveira Oñate es Comunicadora social - periodista. Ella recomienda 'Usos y prácticas de la comunicación estratégica en las organizaciones', de Ángela Preciado Hoyos, Haydeé Guzmán Ramírez y José Carlos Losada Díaz.

Rossana Vergara Díaz es Comunicadora social - periodista. Ella recomienda 'Historia oficial del amor', de Ricardo Silva Romero.







-

Ivonne Bula Mendoza es Comunicadora social - periodista. Ella recomienda 'El Padrino', de Mario Puzo.

Helena Palomino Reales es Grado Transición en la primaria. Ella recomienda 'Te amo, mami', de Melanie Joyce y Polona Lovsin.

Susana Reales es Diseñadora gráfica. Ella recomienda 'Cometas en el cielo', de Khaled Hosseini.

María Fajardo es Estudiante de Administración Bancaria y Comercial. Ella recomienda 'Después de ti', de Jojo Moyes.

Katherine Seña es Comunicadora social - periodista. Ella recomienda 'La Lio y otras mujeres', de Soad Louis Lakah.

Ana Carolina Vergara es Diseñadora de vestuario. Ella recomienda 'Ensayo sobre la lucidez', de José Saramago.