'Una violación no impidió que siguiera con mi vida': trans Venezolano

Uno se percata de que no se siente cómodo con su género cuando es niño. Y yo, Sebastián Abreu Díaz, de 26 años de edad, soy un hombre trans que desde mi infancia siempre me sentí como un chico, y no como una chica.

Cuando tenía 19 años ya había terminado mis estudios de bachillerato en Anzoátegui y me fui a un gimnasio en Caracas por que quería sentirme masculino. Allí me hice amigo de un hombre que era policía. Ese que creía mi amigo. Me violó.

Me amenazó con un arma. Conocía a mi familia y tuve mucho miedo de denunciar el caso. Fue una experiencia terrible, pero seguí con mi vida.



Y es que cuando eres pequeño no tienes el suficiente raciocinio para diferenciar bien qué es ser una mujer y qué un hombre.



Quería jugar con carritos. Mi mamá me compraba mis juguetes de varón, pero al tiempo esos deseos transcendieron a algo más.



En el colegio en Cantaura, Anzoátegui, me incomodaba ponerme falda. Era la única niña con pantalón y por eso se burlaban de mí, me hacían bullying.



"Marimacha, eres una marimacha", me lo repetían. Me sentía mal.



Ya cuando me mudé a Caracas, me sentí más cómodo debido a que los uniformes eran unisex, pero los acosos no cesaban.



"Marimacha, lesbiana", me repetían porque me gustan las mujeres.



Al ir a fiestas me sentía incómodo. Ponerme faldas, maquillarme, arreglarme el cabello, no quería nada de eso. Cuando estudiaba en la universidad mi mamá me pidió que por favor cambiara, que no le hiciera pasar a mi familia por esa inevitable transformación.

Ahora mi gente y la sociedad me aceptan más; inclusive donde trabajo, aunque en varias empresas me discriminaron por lo que soy.

Integrantes de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos de los colectivos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans o Intersexuales de Venezuela, marcharon en 2013. Foto: Omar Veliz / El Nacional

POR ARTURO GUILLÉN

Periodista de El Nacional de Venezuela

Miembro del Grupo de Diarios América (GDA)Colaboración para el reportaje 'A nadie le importó'