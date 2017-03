'Gringos', venezolanos y ecuatorianos, los que más visitan Colombia

Pero también hay otro tipo de turismo extranjero, como el venezolano, que siembra sus esperanzas en las eventuales oportunidades que podrían presentarse a futuro en el país, y que figura como el segundo que más nos aporta visitas, curiosamente.



Jesús Rojas Ríos encaja en esa categoría. Nació en Socopó, estado de Barinas y actualmente vive en la ciudad Santa Ana de Coro, en el estado de Falcón. Desde el año 2011 visita el país con regularidad porque tiene familia en Villa del Rosario, Cúcuta. “He hecho turismo por toda esa zona, pero en condiciones complejas porque no cuento con muchos recursos, sin embargo, la belleza de los paisajes, la zona y la amabilidad de la gente es algo que nos invita siempre a volver, así nos represente un gasto por encima de la capacidad económica que manejamos en Venezuela”.



El chico tiene 23 años y estudia Medicina, y además de descubrir Colombia y a familiares, está enfocado en venirse a ejercer cuando sea o un cardiólogo o un médico internista. Aún no sabe la especialidad que escogerá, pues por lo pronto está en sexto semestre de la carrera.



“En mi país, las cosas cada día son más difíciles y no sabemos en qué vaya a parar esta dura realidad. Por eso quisiera irme a Colombia en el futuro. Además, no imagino lo bonitas que pueden ser otras partes que he visto solo en fotografías. Debe ser genial ver eso del avistamiento de aves”, dice.