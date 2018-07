Investigación colombiana será portada en la revista científica PNA

Cuatro caleños entre los 27 y 28 años de edad son los autores de una investigación sobre los Andes Tropicales, que será la portada de la revista científica PNA (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), la tercera más importante del mundo.



El estudio describe quince regiones que dividen la fauna de la zona tropical de la Cordillera de los Andes, la cadena montañosa con mayor riqueza de fauna y flora en el mundo.

La investigación

La parte de la Cordillera de los Andes que va desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, hasta Bolivia, se conoce como los Andes Tropicales. En todo este territorio hay especies de aves en peligro de extinción.



En el tramo colombiano, los investigadores señalan las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Perijá y el ‘sistema de páramos de la cordillera central’, como los puntos clave donde deben concentrarse los esfuerzos de conservación. En esta última, que además es una nueva región que aporta el mismo estudio, “habitan tres especies exclusivas (más del 90 % de su distribución se encuentra ahí): el Barbudito Paramuno (Oxypogon stubelli), el Loro Coroniazul (Hapalopsittaca fuertesi) y el Tororoi de Miller (Grallaria milleri)”.



Mapa de las quince regiones biogeográficas halladas en la investigación. Fuente: cortesía de Rubén Darío Palacio.

“Varios estudios indican que los ecosistemas de páramo desaparecerán para finales de este siglo debido al cambio climático”, explican los autores vía correo electrónico, “lo que indica que esta región biogeográfica de la cordillera central y sus especies se encuentran muy amenazadas”. Como ejemplo del peligro de la extinción están las tres especies de aves nombradas anteriormente, que se encuentran en categorías de amenaza por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Para el grupo, “la otra gran amenaza para los páramos es la minería de oro, que atenta contra grandes extensiones del ecosistema y la fauna y flora presentes”.



Sin embargo, esta es sólo una parte de los hallazgos, frente a los que el grupo resume: “podemos decir que nuestra investigación es un avance importante en el entendimiento de cómo se estructura la biodiversidad en los Andes Tropicales y cuáles fueron los mecanismos y procesos por los cuales se originó”.

Ciencia colombiana de talla internacional

La publicación de este artículo académico se realizará en uno de los principales referentes científicos disponibles, la revista PNA es superada en prestigio sólo por Nature y Science (ver ránking). La influencia en el mundo científico de esta revista multidisciplinar se evidencia en que sus artículos alcanzan un promedio de 1.819 citas durante el año siguiente de su publicación. Y la investigación de los colombianos estará destacada en su portada, por lo que su logro es aún mayor.



El estudio se titula 'Biogeographic regions and events of isolation and diversification of the endemic biota of the Tropical Andes', y saldrá en físico durante el transcurso de esta semana, pero ya está disponible on line. Este es el resultado de una investigación que, desde octubre del 2016 hasta marzo del 2018, realizaron Nicolas A. Hazzi, Rubén Darío Palacio, Carolina Ortiz-Movliav y Juan Sebastian Moreno.

¿Quiénes son los autores?

Carolina Ortiz-Movliav, Rubén Darío Palacio, Juan Sebastian Moreno y Nicolas A. Hazzi. Foto: cortesía

El grupo de investigación que obtiene este reconocimiento fue primero y sobre todo, un grupo de amigos. Se conocieron mientras estudiaban biología en la Universidad Icesi, de Cali, donde, en 2014, recibieron sus grados Rubén, Carolina y Juan Sebastián. Nicolás, por su parte, se fue a la pública y terminó su pregrado el mismo año en la Universidad del Valle.



Hoy, Rubén y Nicolás son becarios Fulbright y realizan sus doctorados en Estados Unidos, uno en la Universidad de Duke, el otro en la Universidad George Washington; Carolina está haciendo una maestría en la Universidad de Bonn, en Alemania, y Sebastián hace gestiones para irse a Costa Rica.



Carolina tiene 27 años y se dedica al estudio de las arañas, igual que Nicolás, pero él tiene 28, la misma edad de Sebastián, quien investiga las orquídeas, y de Rubén, quien estudia las aves.



Ellos hacen parte de la oleada de talentos colombianos con deseos de crecer académicamente en el extranjero, para impactar en su región de origen. Por eso son, además, cofundadores de Ecotonos, una iniciativa que les ha servido de plataforma para cumplir los sueños de estudiantes de biología: describir nuevas especies y publicar sus investigaciones.

Estos cuatro jóvenes lograron también, a través de su fundación, consolidar la Alianza por la Conservación del Área Clave de Biodiversidad Bosque de San Antonio, una red de trabajo donde más de 70 instituciones locales se comprometen a preservar dicho bosque en las jurisdicciones de Cali, Dagua, La Cumbre y Yumbo.



SARA CASTILLEJO DITTAUnidad de Datos@CastillejoDitta