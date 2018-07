¿Mejor con los años? Tom Cruise encabeza la taquilla norteamericana

'Misión Imposible: Fallout', la sexta y última edición de la saga de acción de Tom Cruise alcanzó la cima de la taquilla norteamericana, superando a las cinco versiones anteriores.

Así, la última película de Cruise más que cuadruplicó los 15 millones de dólares de 'Mamma Mia! Here We Go Again', que ocupó el segundo lugar. La nueva 'Misión Imposible' muestra a Cruise con 56 años todavía desafiando abismos o haciendo maniobras en autos a alta velocidad para rastrear plutonio robado y encontrar a un terrorista.​

La película parece haberse ganado a los críticos, a pesar de sus debilidades evidentes. Pese a ser "a veces ridícula", escribió el diario The Washington Post, el filme "funciona maraviollosamente bien".



