Subastan en eBay los derechos sobre la primera canción de Prince

Chris Moon, quien compuso junto a Prince el primer single del artista de Minneapolis, abrió una subasta en eBay para vender su parte de los derechos de autor sobre este tema por 490.000 dólares, aunque afirmó estar dispuesto a escuchar ofertas más bajas.

Moon, es conocido por ser una de las primeras personas que apostó por el talento de Prince, según cuenta el productor musical en el texto que acompaña la subasta en el sitio web, él se encargó de escribir la letra de la canción mientras Prince creó la música, por lo que decidieron compartir los derechos de autor sobre el tema.

“He tenido a 'Soft and Wet' desde que la escribí, he disfrutado escuchando la canción incontables veces, se me pagó bien y estoy orgulloso de ella” asegura el co-autor de la canción que ahora pone en venta. “Siento que es hora de pasar la antorcha a un fan de Prince que continuará apreciando y disfrutando de tener la canción tanto como lo hice yo”, sostiene Moon en el anuncio de eBay.

A pesar que ‘Soft and Wet’ no es una de las canciones más populares de la trayectoria de Prince, Chris Moon cuenta que para él fue muy lucrativa, luego que el rapero MC Hammer incluyera una versión de la canción, bajo el título ‘She's Soft and Wet’, en su exitoso álbum ‘Please Hammer, Don't Hurt 'Em’ (1990), el cual ha vendido cerca de 22 millones de copias.

Prince Rogers Nelson, quien alcanzó el éxito en la década de 1980 al interpretar canciones como ‘Purple Rain’ (1984) y ‘Sign o' The Times’ (1987), murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años por una sobredosis accidental causada por el consumo de fentanilo, un potente opiáceo.