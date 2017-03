Hoy sale el video de 'Deja Vu', de Prince Royce con Shakira

Ya está disponible en plataformas digitales para su reproducción

Después de su lanzamiento en el canal mexicano RMS y en el programa de televisión Despierta América, el último trabajo del neoyorquino ya se puede ver en todo el mundo.



Esta canción, interpretada por Prince Royce junto a Shakira, hace parte del último trabajo de estudio del artista nacido en 1989 en Estados Unidos. Se trata del álbum Five y es su quinta producción de larga duración. Fue publicado a principios de este año y ya ha sido reconocido como un éxito en ventas.



Five estuvo en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard durante dos semanas consecutivas y apunta a ser uno de los referentes latinos más importantes del 2017.



Este álbum, además de ser la tercera producción de bachata de Royce, también cuenta con un gran número de colaboraciones que aseguran una gran acogida por parte de sus seguidores, tanto de la bachata, como de la música del artista. Además de Shakira, también han participado personas como Chris Brown, Farruko, Gente de Zona, Gerardo Ortíz y Zendaya, entre otros.



Prince Royce hará una gira para promocionar este último trabajo discográfico por Estados Unidos. Empezará el próximo 29 de junio en Laredo, Texas, y pasará pos ciudades como Houston, Dallas, San Diego, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Boston y Nueva York, entre muchas otras. El Five World Tour acabará en la ciudad de Miami el 30 de julio.