Recordando a Leonard Cohen tras un año de su fallecimiento

Desde conciertos hasta exposiciones literarias se están llevando a cabo esta semana en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del poeta y músico canadiense Leonard Cohen.



Este lunes, en su natal Montreal, el Bell Centre fue el escenario para un tributo público en su memoria. Artistas como Sting, Damien Rice, Lana del Rey, Philip Glass y Feist se reunieron a cantar algunas de sus canciones.



Leonard Cohen, quien compuso música hasta su último año de vida, falleció mientras dormía el 7 de noviembre de 2016 a sus 82 años. Su familia confirmó que la salud de Cohen había estado decayendo en los meses previos a su muerte y el artista confesó en octubre del mismo año que "ya estaba listo para partir".

Desde muy pequeño quiso ser músico, fundó su primera banda ‘Buckskin Boys’ a los 13 años y tocaba country en cafés locales. Estudió literatura en su juventud y se dedicó a la escritura por algunos años.



Fue en 1967, cuando ya tenía 33 años, que debutó en la música profesionalmente con una presentación en el Festival de Folk de Newport. Después de eso consiguió su primer contrato discográfico con Columbia Records.



Algunas de sus composiciones más populares fueron ‘I’m Your Man’ (1968), ‘Suzanne (1967), ‘Everybody Knows’ (1988), ‘Dance Me to the End of Love’ (1984) y ‘Hallelujah’ (1984), una canción icónica en la carrera del gran poeta de voz oscura que ha sido cantada una y otra vez por artistas en todo el mundo. Conozca cómo fue el recorrido de vida de Leonard Cohen y su trayectoria musical en esta línea del tiempo:

