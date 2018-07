Roquero argentino se declara culpable de homicidio

El artista fue detenido este pasado jueves por el homicidio de Cristian Díaz de 36 años. "Era un pibe (muchacho) que choreaba (robaba). No era tema de drogas. No éramos amigos...Si no, me iba a matar él", señaló 'Pity' Álvarez.



Hoy antes de las 7:00 de la mañana, Álvarez se entregó a la policía argentina e hizo declaraciones respecto a lo sucedido, afirmando que "sí, lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal haría lo mismo".



El hecho ocurrió en la madrugada del jueves pasado en un edificio ubicado en el sur de Buenos Aires, residencia de 'Pity' Álvarez, donde según testigos, el ex líder de 'Intoxicados' disparó cuatro veces contra Díaz.

Según testigos, el hombre asesinado es un antiguo residente de la misma torre donde vivía Álvarez, quien dejó tirada el arma en una alcantarilla después de huir de del lugar según declaraciones del Ministerio de Justicia y Seguridad.



'Pity' Álvarez hacia parte del grupo de rock argentino 'Viejas Locas', que adquirió fama en el año 2000 y fue ahí donde empezó como guitarrista principal. Entre sus trabajos discográficos se destacan 'Hermanos de Sangre' (1997) y 'Especial' (1999).



'Viejas Locas' siempre estuvo influenciada por la reconocida banda británica de rock 'The Roling Stones', para la cual abrieron un concierto en el Estadio River Plate en 1998.





AFP