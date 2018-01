Renuévese con Totto para la temporada ´Back to school´

Existe un gran portafolio pensado especialmente para los pequeños, morrales, carros de ruedas y Loncheras, que no solo tienen diseños con motivos infantiles muy atractivos sino que también tienen diferentes funciones y se acompañan de varios accesorios.



Dentro de las funcionalidades a destacar hay carros de ruedas con luz, carros (morral de ruedas) de 3 ruedas más seguros para subir escaleras y con bómper que lo hace más resistente. Morrales ergonómicos y livianos con amplia capacidad para guardar los útiles y loncheras termoformadas con interiores fáciles de limpiar.

Por otro lado, canguros que hacen juego con las colecciones y que sirven para llevar al colegio útiles o elementos sin necesidad de tener morral, ideal para esos paseos escolares.



Para los más grandecitos, hay una línea de morrales que se adaptan a la altura de los chicos, diseños muy novedosos para este segmento que ya no quiere ser tan infantil, pero tampoco quiere perder lo divertido de los diseños jóvenes. Funcionalidades en los morrales como porta pc, espacio para los audífonos, y complementos como lonchera y multiusos para el día a día escolar.



´Back to school´ no solo significa que los colegios vuelven a clase, significa que los profesores y demás profesionales comienzan el año queriendo cambiar. Es por esto que la empresa ofrece propuestas para los diferentes segmentos.



Para los universitarios se amplió la oferta en cuanto a los diferentes estilos de vida, desde morrales livianos y estilo ´athleisure´ (moda cómoda) hasta los morrales más completos en accesorios internos y externos. Referencias especiales para los que hacen deporte, para los que son más serios, para los que ya trabajan, y además, estudian o para los que les interesa tener un morral más de moda. Siempre conservando el atributo de calidad y el enfoque en diseño y comodidad (ergonomía).



En cuanto a las opciones para los ejecutivos hay unas que permiten llevar la oficina a cualquier parte, manteniendo la comodidad. Morrales con conector de batería como extranet y organizadores para tecnología y para los elementos personales. Productos perfectos para el ejecutivo viajero, que tienen adaptaciones que permiten anclarse a la maleta de viaje y que tienen variedad de servicios internos.



Para las mujeres ejecutivas están los bolsos de trabajo donde caben los computadores y se pueden convertir también en morral, siempre guardando un excelente diseño y estilo combinado con funcionalidad.



Es importante recordar que Totto como marca tiene el compromiso de acompañar a sus clientes a renovarse, es por esto que ofrece gran variedad de prendas de vestir básicas, chaquetas, polos y jeans, entre otros, para complementar el look de hombres, mujeres, niños y niñas en esta temporada.