Lana del Rey y The Killers le ganaron a la lluvia en el Estéreo Pícnic

El primer día del Festival Estéreo Pícnic comenzó de una manera muy relajada. A pesar de que las nubes amenazaron desde temprano a los que le madrugaron a la cita musical, poco a poco el Parque de la 222 se fue llenando de gente. La mayoría caminaba de un lado a otro o se encontraba con sus amigos, mientras los primeros artistas y grupos trataban de seducirlos en los tres escenarios dispuestos para la fiesta musical.

De la fusión con marimba y electrónica de Esteban Copete y su Kinteto Pacífico, que invadió el ambiente a las 3 de la tarde; se pasó al juego electrónico vibrante que propuso la agrupación colombiana MNKYBSNSS y luego al proyecto musical de Cohetes, uno de los artistas que consiguió atraer a un circuito sólido de seguidores que apoyaron su sabor de pop electrónico con cierto aroma de nostalgia ochentera, en una interpretación de un poco más de 40 minutos.



Mientras la gente comenzaba a multiplicarse poco a poco, las luces del escenario principal de Estéreo Pícnic (escenario Tigo Music) trazaron sus últimos destellos antes de la presentación de la banda estadounidense de rock alternativo The Neighbourhood, uno de los pesos pesados de la programación.

The Neighbourhood toca algunas canciones de su más reciente álbum a esta hora en #FEP2018 @festereopicnic pic.twitter.com/hDReG5BmSU — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 de marzo de 2018

La agrupación estadounidense tuvo una enorme acogida por parte del público e interpretó canciones como 'Daddy Issues', 'Afraid' y 'Sweater Weather', la afinación y el rango vocal de Jesse Rutherford, líder de la banda, fue uno de los puntos más altos de la presentación.



Las gotas de lluvia dejaron de ser una amenaza y comenzaron a caer en el cierre de ese grupo, para luego arremeter con más fuerza en el recital que ofrecieron Milky Chance y posteriormente Lana del Rey.

“Si la lluvia los moja, me mojaré con ustedes” - Lana del Rey #fep2018 pic.twitter.com/pjOm4fE5k2 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 de marzo de 2018

El dúo alemán Milky Chance estuvo presentándose en el escenario Budweiser, convocando a una enorme cantidad de público. Aunque muchos de los presentes eran fanáticos de la agrupación, seguramente la lluvia contribuyó a que la carpa se llenara completamente. El grupo de indie rock interpretó canciones como 'Doing Good', 'Down By The River' y 'Stolen Dance'.



La diva del dream pop Lana del Rey llegó después y lo que parecía un concierto con un cierto aire intimista, se convirtió en realidad en una presentación muy emotiva. Los fanáticos corrían de un lado a otro buscando el mejor lugar para ver a la cantautora neoyorquina que no defraudo y se robó los aplausos y la atención de quienes asistieron a su cita.



Con canciones como 'Love', 'National Anthem', 'Blue Jeans' o 'West Coast', todos olvidaron el aguacero y las bajas temperaturas. Esos elementos no pudieron robarle protagonismo a una cantante que terminó agradeciendo tantas muestras de cariño.



En un momento se bajó del escenario y caminó entre sus seguidores, causando una emoción desbordada, que solo sería superada después por el concierto de The Killers. Pero Lana del Rey se fue satisfecha con el coro multitudinario en 'Summertime Sadness' y en 'Off to the Races'.

Hola colombianos, ¿nos extrañaron o qué? FACEBOOK

The Killers, uno de los artistas más esperados de la noche, dio una impecable segunda presentación en el Estéreo Pícnic. "Hola colombianos, ¿nos extrañaron o qué?", preguntó el vocalista Brandon Flowers después de abrir el espectáculo con 'The Man', de su último álbum 'Wonderful Wonderful' (2017).



El grupo originario de Las Vegas hizo un recorrido por su discografía con canciones como 'Somebody Told Me', 'Read My Mind', 'Smile Like You Mean It' y Jenny Was a Friend Of Mine'. Flowers se mostró sumamente sonriente y el baterista Ronnie Vannucci Jr., lleno de energía, se lució en cada una de las canciones.

Brandon Flowers invitó a un miembro del público a tocar con The Killers. Andrés de Bucaramanga fue aclamado por el público al terminar la canción. pic.twitter.com/UpHGHzbiZl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 24 de marzo de 2018

Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando la banda invitó a un miembro del público a tocar la batería en la canción 'For Reasons Unknown'. El afortunado y talentoso baterista elegido se llama Andrés y viene de Bucaramanga, el público lo aplaudió por su buena interpretación.



El espectáculo de la banda culminó con un cambio de vestuario y dos de sus canciones más reconocidas: 'When You Were Young' y 'Mr. Brightside', a la que acompañó una serie de juegos pirotécnicos, como ya es costumbre en cada noche que va llegando a su fin en el festival.



Metronomy, una de las bandas de indie más representativas de Gran Bretaña, se presentó posteriormente en el escenario Chevrolet Beat. El grupo interpretó canciones como 'Love Letters' y 'The Look', llenando por completo la tarima con menor capacidad de todo el festival.



La fiesta final la condujo el estadounidense Dillon Francis, en el escenario Budweiser. El dj entregó un set lleno de moombahton y reguetón que puso a la gente a bailar hasta las 3:00 de la mañana.



La salida del público fue uno de los episodios más difíciles de manejar para los organizadores. Después de más de seis horas de lluvia sin parar, los caminos se llenaron de lodo (algo que no es raro en el Estéreo Pícnic), y de acuerdo a la nueva logística de entrada y salida del público, los visitantes tuvieron que hacer un recorrido más largo de lo normal (de aproximadamente 40 minutos) para salir del lugar.



Este sábado, en el segundo día del Estéreo Pícnic, se presentarán artistas destacados como Gorillaz, De La Soul, Galantis y Hardwell.

VALERIA MURCIA Y ANDRÉS HOYOS

EL TIEMPO