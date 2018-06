Estas son las razones del éxito mundial de J Balvin

Una mezcla de talento, juventud y, sobre todo, enorme disciplina. Esta es la fórmula para que J Balvin haya convertido en el artista más escuchado del mundo en Spotify. Un logro extraordinario para un artista colombiano en particular y la música latina en general.

El mérito es mayor si se tiene en cuenta que desbancó a Drake, quien en los últimos meses parecía inamovible. Para J Balvin se trata de cierta manera de romper una barrera psicológica porque Drake es una de sus mayores influencias. El alumno supera el maestro.



En este caso, además, no se trata de un éxito viral cualquiera. Al fin y al cabo, un segmento importante de esta plataforma es de pago. Son los usuarios quienes con el dinero de su propio bolsillo lo pusieron en esta cúspide.

J Balvin superó la cifra de 48 millones de oyentes mensuales gracias a sencillos como su más reciente lanzamiento, "X", en el que une talento con Nicky Jam y que ya ha sido reproducido 327 millones de veces en la plataforma de streaming.

Pero además de su talento está su forma de ser. En una entrevista con la revista Carrusel de este diario, el artista dijo: “Yo entendí que tengo una misión y que la música es el medio y no el fin. Que me sigan los que me quieren seguir y que me acepten los que me tengan que aceptar y que le cause dudas a quien se las tenga que causar. Si tú me sigues en mis redes sociales verás que no todo es música. Expreso muchas cosas y también lanzo preguntas para que la gente se cuestione”.



A la pregunta de qué diseñador le gusta, pues ha marcado un estilo con su atuendo, respondió: “Jerry Lorenzo, Guillermo Andrade, Haider Ackermann, Esteban Cortázar.

Es que cuando tú eres tú estás provocando un impacto porque no estás siguiendo a nadie FACEBOOK

TWITTER

“Siempre he dicho que mi música es calle, pero elegante. Puedes mantener tu esencia y saberlo contar. Es que cuando tú eres tú estás provocando un impacto porque no estás siguiendo a nadie. No ahora. Pero antes imitaba a Daddy Yankee. Sí, al principio yo era Daddy Yankee. Pero cuando entendí que no hay cama pa‘ tanta gente fui descubriendo mi identidad”, narró en esa ocasión.



“De un lado, los amantes del reguetón. Del otro, los que lo odian. Cuando se habla de este género musical parece que no hay términos medios. Se es de un bando o del otro. Lo quieres o lo desprecias. Sin matices. Y después está José Álvaro Osorio Balvin (Medellín, 1985). Reguetonero atípico, lejos del cliché. Ni letras que denigren a las mujeres ni machismo desbordado”.



“Ritmos pegajosos, experimentación y escenarios a reventar. Dos Grammys latinos, varios premios Lo Nuestro, otros tantos Billboard de la música Latina y cifras de vértigo: fue el primer artista latino en alcanzar las 1.000 millones de vistas con un video (Ay vamos) y el Record Guinnes por Ginza, que se ubicó, durante 22 semanas consecutivas, de octubre del 2015 a marzo del 2016, en el primer lugar de la Hot Latin Songs de Estados Unidos”, sentenció en su reportaje de profundidad la revista Carrusel de EL TIEMPO.

Video Los secretos del expediente J Balvin

Y si hablamos de redes sociales, las cifras no son menores: acumula 16,7 millones de seguidores en Instagram. Más que Madonna, Michelle Obama, Sofía Vergara o Chiara Ferragni. Y tantos como Leonardo DiCaprio.



Y, por si fuera poco, ahora toca el cielo en Spotify. “El mundo es para los que sueñan a lo grande”, dijo J Balvin en un video compartido en las redes sociales en una oportunidad.



Un logro personal que va de la mano del auge de la música latina, que experimentó en 2017 un incremento del 110 por ciento en las escuchas de Spotify.

CULTURAEn Twitter: @CulturaET