El rock del Estéreo Picnic 2018

Son muy pocos los lugares en los que un fanático de la música podrá encontrarse con una oferta de propuestas sonoras tan variada como la que año tras año le da vida al Festival Estéreo Picnic.



Con más de 50 artistas en escena durante tres días, el espectador tiene la posibilidad de cabecear canciones que ha escuchado toda su vida, corear las que se sabe de memoria o descubrir tesoros que nunca pensó que existirían.

En esta edición del festival, hay un esfuerzo interesante por recordarle al público que el rock no está muerto. Al frente del género (con sus diversas variaciones), está uno de los headliners que ya había pisado el escenario de Estéreo Picnic en el 2013, The Killers.



La banda originaria de Las Vegas, Nevada, se dio a conocer con canciones como 'All These Things That I've Done' y 'Mr. Brightside' a comienzos de la década pasada y llegará al festival presentando su último álbum 'Wonderful Wonderful'.

Directamente desde Inglaterra, Royal Blood es otra de las propuestas que pretende hacer temblar el piso con canciones como 'Lights Out' y 'Figure It Out'. En poco tiempo este dúo de músicos ha tomado su lugar como herederos del género en ese país.



No podría faltar Gorillaz, liderada por Damon Albarn, que aunque permanentemente ha tenido un cambio en el sonido de sus producciones musicales, cumplió un papel predominante en el rock alternativo de la primera década de los 2000.



También con una larga trayectoria está The National, una banda proveniente de Ohio en los Estados Unidos, que estrenó el álbum 'Sleep Well Beast' en el 2017. Ellos se presentarán en el escenario Budweiser el domingo 25 de marzo a las 8:45 p.m.



El viernes 23 de marzo a las 8 p.m. se presentará The Neighbourhood, un grupo que con apenas unos años en la escena musical se fue haciendo su espacio en el círculo del rock independiente con el sencillo 'Sweater Weather' en el 2013.



Representando a Colombia estará Diamante Eléctrico, agrupación ganadora de dos premios Grammy Latino en 2017 por el álbum 'La Gran Oscilación'. La banda de Juan Galeano se presentará de 4 p.m. a 5 p.m. en el escenario Tigo Music.



Entre otros talentos nacionales está La Ramona, vocalista de blues y rock, Saail, una banda nacida en Medellín con propuesta muy bien producida de rock surf, y el cantante Alfonso Espriella, quien lanzó su álbum 'Todo empieza ahora' el año pasado. Escuche aquí nuestra playlist de artistas de rock en el Estéreo Picnic 2018

