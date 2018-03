El indie en el Estéreo Picnic 2018

14 de marzo 2018 , 08:55 a.m.

14 de marzo 2018 , 08:55 a.m.

El indie es un género que abarca muchos sonidos... Muchos. Actualmente es difícil determinar a qué suena un artista, más aún cuando los ritmos y las influencias que le dan cuerpo a una canción se fusionan cada vez más.



Bajo esa amplia sombrilla, que en un punto también hace referencia a los artistas hechos a pulso sin ayuda de disqueras o promotores, se ubican muchas de las agrupaciones que han conseguido un sonido más allá del pop o el rock. Una propuesta sonora distinta, no tan comercial.



Algunos de los abanderados del género, en sus diferentes variaciones, se presentarán el 23, 24 y 25 de marzo en la novena edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá.

Son artistas que se sumergen en la sicodelia como Mac Demarco o los que balancean muy bien los elementos electrónicos e instrumentales consiguiendo un cóctel exquisito como el de Metronomy o Telebit. Escuche también la playlist 'El rock en el Estéreo Picnic 2018'.



El indie tiene corrientes latentes del new wave, como le sucede a Cohetes. Hay otras más atadas al rock, como Milky Chance, o al dream pop, en el caso de Lana Del Rey, pero en términos generales toma distancia de los dogmas más puros de los géneros.



Algunos de los artistas que también alimentarán la oferta en el festival son Oh Wonder, Technicolor Fabrics, La Vida Boheme y Salvador y El Unicornio.



En esta lista de reproducción usted podrá escuchar algunas de las mejores canciones de indie que se interpretarán en el Estéreo Picnic este año.

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

EL TIEMPO@CulturaET