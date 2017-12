Situaciones paranormales que hacen parte de #LaNaciónDelTerror

¿Ha escuchado voces, se le han cerrado puertas o ha visto objetos moverse sin saber por qué? Existen situaciones o sueños que no tienen explicación, fenómenos que se presentan normalmente en la noche y en horas puntuales. Estos eventos les ocurren comúnmente a personas que tienen alta sensibilidad ante este tipo de energías, sin embargo, también pueden pasarle a cualquier ser humano al considerarse la mente como una herramienta activa dentro de un campo místico.

Varios testimonios hablan sobre la existencia de espíritus y el contacto con ellos. Conozca algunos de estos:



“Esto me pasó y es de locos. Me pasó cuando vivíamos en Bogotá y por temas de salud, llegué a vivir a Tunja cerca a la Iglesia del Topo, me arrendaron un apartamento muy barato. Desde el día que llegué empezaron a pasar cosas terribles, abrían las puertas, veía sombras de personas antiguas recorrer el apartamento; nadie se quedaba en mi casa, pasaban una noche y salían espantados, sobre todo en una habitación que olía a azufre; pensé que me estaba volviendo loca y lleve un grupo de oración a mi casa, tomaron fotos y si salieron varios espíritus en las fotos. Cabe decir que a todos los que fueron a orar los sacaron corriendo. Duré los 6 meses más aterradores de mi vida debido a todo el estrés. Es verdad, así nadie lo crea”. Sandra Mendoza



“Yo trabajo como recepcionista en un hotel, cuando me toca de noche en el salón de juntas, toca ir a organizar las sillas, siento que me llaman susurrando, no presto atención, pero siguen toda la noche en ese sitio”. Carlos Molina.



“Hace poco en una finca cafetera en el Quindío donde me encontraba,

se me apareció de repente un hombre moreno con una capota de color rojo, con aspecto tenebroso, me dijo algo que no tenía sentido para mí, pero para él aún vivía ahí, según me dio a conocer, y luego se fue a si sin más allá. Son almas que quedan rondando aun por las partes y lugares en los cuales les ocurrió lo sucedido, donde perdieron la vida, pero fue algo real y muy extraño para mí.” Mirleth Gutiérrez.



“Tengo muchas historias vividas, y me gustaría saber la razón, por eso creo que existe, porque lo viví, pero lo oculte por miedo a que me estigmatizaran de loca. Cuando las personas veían lo que me seguía, entendí que no era mi imaginación, ahora ya dejó de ser ' paranormal' simplemente es común para mí, solo que escucho a las personas y hago de cuenta que no pasa nada, no comento porque como ustedes no van a creer, solo es un raro espejismo y no se habla más”. Paula López.



Es aterrador enterarse de historias como estas, ahora, los eventos parapsicólogos regresan protagonizados en una película con Lin Shaye y su personaje la Doctora Elise Rainier. Una psíquica que enfrentará la aparición más tenebrosa de su vida.