'Avengers', la polémica por la clasificación por edades

En las últimas horas, el senador Roy Barreras (partido de ‘la U’) armó una controversia al afirmar que pediría a las “autoridades evaluar e intervenir” sobre el mensaje que proyecta la película 'Avengers Infinity War'.

La polémica coincidió con los reportes de taquilla que la ubican con la mejor apertura global de todos los tiempos, con una recaudación de 630 millones de dólares, a falta del estreno en China, según la distribuidora Disney, propietaria de los derechos cinematográficos del universo Marvel.



En simultánea, en redes sociales surgió otra discusión. En el país ¿está bien clasificada por edades Avengers? ¿Por qué, por ejemplo, en EE. UU. solo se permite el acceso a niños mayores de 13 años, mientras que aquí es apta para 12? Con qué criterio, incluso, hay cines que informan que “es recomendada para niños mayores de 7 años”? De hecho, en varios teatros en Colombia se pasó entre los cortos de los estrenos próximos el de Deadpool, una película que en el exterior ha sido clasificada para mayores de 18 años de edad.

¿Quién y cómo decide?

Las clasificaciones las hace un comité –autorizado por la resolución 1708 de 2009– de 5 personas y adscrito al Ministerio de Cultura: un representante del sector académico, uno del de sicólogos, uno del de los abogados, uno del de las asociaciones de padres de familia y otro del cinematográfico.



Este equipo interdisciplinario ve la producción cinematográfica que se estrenará con el propósito de hacer una clasificación en rangos de edad.



Ellos se reúnen los martes y los jueves y ven cuatro películas al día, y, dependiendo de su criterio, ofrecen una clasificación personal que registran en un documento.



Luego exponen sus argumentos, y de ahí sale la categorización final. Normalmente gana la mayoría, aunque de vez en cuando hay debate y reflexión en grupo. Este juicio de valor se tiene que decidir el mismo día que se ven las producciones. Un dato interesante: ninguno de los miembros del comité sabe con antelación el nombre del filme que van a ver o el género.



En el país, las categorías con la apta para todo público y 7 años, siguen con la de 12 años, que es más una recomendación o una indicación a los espectadores que una restricción: no impide que niños con menos edad puedan acceder a ver un filme que tenga esa recomendación de público.



Pero, en el caso de los apartados de 15 y 18 años, hay una restricción clara que prohíbe el acceso a jóvenes menores de esas edades. Las distribuidoras de las películas reciben la clasificación y, en algunos casos, pueden apelar si creen que el rango de edad no corresponde.



Ana María de la Torre, representante de los padres de familia en ese comité, le dijo a EL TIEMPO: “Yo tengo en cuenta si el contenido de la película que veo lo pueden asimilar los niños (...) Cada contexto es diferente, pues no se puede partir de la base de que un filme de pelea tiene que ser para un público de 18 años o uno de terror para 25”. “La idea es que la historia no cause perjuicios al público. Hay producciones sencillas en las que lo más grave que les puede pasar a los niños es que se duerman”, explica ella.



Para De la Torre, 'Avengers Infinty War' se concentra en el reflejo de la típica historia del bien contra el mal: “Presenta una serie de enfrentamientos en donde hay claramente encuentros físicos, en una dinámica que los niños están en capacidad de entender”.



Así mismo, opina que siempre hay que entender el contexto de las escenas: “No es lo mismo ver a un superhéroe patear a un villano en una película que ser testigo de los golpes de un niño a otro en el colegio. El impacto es diferente”.



“Este es un comité de clasificación, mas no de censura (...) Hace unos años se podía decir ‘corte esta parte’ o ‘esta película no sale’ (...) Nosotros no hacemos eso, pues no es potestad del comité sugerir ningún tipo de modificación de la película”, recalca De La Torre. “Nuestro papel no es atacar o defender a las distribuidoras, sino defender al público”, finaliza.



En España y el Reino Unido hay organizaciones de padres que se movilizan cuando consideran que la clasificación no corresponde. Aquí en Colombia, el debate se limitó a las redes porque en taquilla, el éxito es absoluto: 1’263.722 espectadores en su primer fin de semana.



ANDRÉS HOYOS VARGAS@AndresHoy1