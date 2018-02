‘La forma del agua’ y otras películas acusadas de plagio

Fox Searchlight Pictures

Actualmente, ‘La forma del agua’ es una de las películas con mayor cantidad de nominaciones para esta edición de los Premios Óscar. Sin embargo, la película de Guillermo Del Toro fue acusada de copiar la historia de un corto holandés llamado ‘Space Between us’, información que fue desmentida en días recientes. Pero tras ello, la película fue denunciada por sospechosa similitud con una obra de teatro titulada ‘Let Me Hear You Wisper’.