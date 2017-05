"Harry Potter" junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

El escenario será el Teatro Jorge Eliécer Gaitán que, además de la proyección, invitará a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia para ambientar la película. El estreno de este concierto/proyección será el próximo 7 de julio a las 8 p. m.. El 8 será a las 6 p. m. y el 9 a las 11 a. m. y a las 4 p. m.

La Orquesta Sinfónica interpretará la música original de la primera película de la saga que hasta el momento cuenta con 8 capítulos. Así, el público no solo disfrutará de la proyección en alta definición en una pantalla de más de 12 metros, sino que además contará con la calidad de la Orquesta responsable de la reproducción de la banda sonora compuesta por John Williams (ganador a un premio Óscar por mejor banda sonora).



Esta nueva forma de ver las películas de los libros de J. K. Rowling empezó en julio de 2016 en Londres, Inglaterra. Este año, además, se anunció que la iniciativa llegaría también a Broadway. Pues Bogotá no se queda atrás y se ha incluido rápidamente en la lista de ciudades que proyectarán la película con música en vivo.



El proyecto se llama Harry Potter Film Concert. Uno de sus productores, Justin Freer, señaló que “la serie de conciertos de Harry Potter es una de esas experiencias de una vez en la vida que continúa deleitando a millones de seguidores alrededor del mundo. Con gusto presentamos por primera vez la oportunidad de escuchar en vivo la banda sonora ganadora de gran cantidad de premios, interpretada por una orquesta sinfónica al mismo tiempo que la película es proyectada en la pantalla gigante. Será una experiencia inolvidable.”



Otro de sus productores, Brady Beaubien, habló sobre el impacto de Harry Potter, aduciendo que "es sinónimo de emoción alrededor del mundo y esperamos que al interpretar la fabulosa música al tiempo que la película, el público pase un rato agradable volviendo a este mundo, a sus personajes y a las grandiosas aventuras que allí se viven".



Freer y Beaubien, además de ser productores de este proyecto, son los fundadores de CineConcerts, una empresa líder en este tipo de experiencias. No es la primera película que pasa por este formato, pues han llegado a entretener a millones de personas alrededor del mundo con la proyección e interpretación en vivo de la banda sonora de películas como "Gladiador", "El Padrino", "Star Trek" y "Breakfast at Tiffany's".



"Harry Potter y la piedra filosofal" se sube al bus de esta novedosa forma de entretenimiento. Los productores garantizan una experiencia única de revivir ésta primera parte de la saga y abre las puertas para que eventos similares sigan llegando al país.





