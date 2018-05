El nuevo disco de Zoé es ‘una cubetada de agua fresca’

Al construir su propio estudio de grabación, un artista emprende un viaje singular en el que no hay destinos fijos. No hay que correr para grabar una pista antes de que se acabe el turno, ni está corriendo aquella máquina registradora que se come los presupuestos. Con esas posibilidades absolutas, una banda como Zoé puede hacer lo que quiera.



Paradójicamente, antes de que pudieran estrenar ese juguete costoso que es su estudio Panoram, en la Colonia Condesa, de Ciudad de México, pasó todo el mundo por ahí. Hasta la islandesa Björk grabó algunas tomas días antes de que León Larregui y su equipo se encontraran allí y dieran como fruto un nuevo álbum. Hace unos días lo presentaron en sociedad, y lleva por título ‘Aztlán’.

Les tomó cinco años de un álbum de estudio a otro. En 2013 se dio a conocer ‘Programaton’, y más allá de algunas reediciones, así como la banda sonora de la película ‘Zoé: Panoramas’, los fanáticos de esta banda mexicana de culto permanecían ansiosos, sin mayores noticias.



Pero el regreso es estruendoso: Zoé logró un álbum con la potencia de sus primeros trabajos, pero con la personalidad definida de un acto que ya suma 17 años de existencia.



“Pasó un largo tiempo; de repente se llegó a la onda de que ya era tiempo”, explica Larregui, con una energía reactivada: “Cuando acabamos ‘Programaton’, yo tenía un nuevo disco (en solitario), me convertí en papá, etc., entonces como que había muchas cosas en medio de un disco y otro, pero finalmente nos pudimos juntar y el sentimiento ha sido muy positivo”.



‘Aztlán’ está compuesto por 12 cortes que reflejan la esencia del quinteto. Es eléctrico, al punto de encontrar inspiración en el ‘soul’ en cortes como ‘Venus’, pero también lo suficientemente electrónico y arraigado en esos sintetizadores que son su marca en apartes como ‘Hielo’ que permiten pensar en una hermosa versión latina de ‘Tron’.



También es emocional, tierno y cursi sin remordimiento en canciones como ‘Luci’ y ‘Ella es magia’. En esta última consignaron una foto sonora de Panoram, al dejar apartes del momento de grabación en el estudio.



“Creemos que es el disco mejor logrado de Zoé”, asegura el cantante, una frase que inevitablemente suena a cliché.



“Chistosamente, mucha gente que lo ha escuchado le recuerda mucho al Zoé del principio... A nosotros no nos parece pero, pues, ese ha sido el comentario de la gente. Eso está bien porque de repente también había mucho chavo que te decía antes ‘bueno, ya, están muy pop, ¿no? Pónganse serios’, ‘hagan canciones como antes’. Y eso está buenísimo”, añade Larregui.



Ese efecto de retorno no es intencionado, asegura: “Uno va definiendo más su propia identidad, y pues esto es lo que te sale, es lo que hace parte de ti, de alguna forma. Este disco reconfirma cuál es el sonido de Zoé. No fue para nada una sensación consciente de ‘vamos a tocarlo así que suene como los discos de antes’. Simplemente es lo que aflora”.

Ya son 17 años desde el debut discográfico de Zoé, una banda que catapultó a una nueva generación del rock en su país, con una visión futurista y que logró convertirse en culto en el exterior, muy especialmente en Colombia, donde por ejemplo dio un récord de cuatro conciertos seguidos en el Teatro Mayor en su formato acústico y experimental.



“Es impresionante cuando le dicen a uno ‘se cumplen 10 años del disco tal’. Qué te puedo decir, el tiempo pasa, y más rápido de lo que uno espera –dice Larregui–. El tiempo hace su marca, pero también es bonito atesorar eso, y más con tus amigos, con los que has vivido cosas con las que mucha gente sueña. Es ser cómplices de muchas cosas, muchas experiencias de vida. Es muy bonito volverse a encontrar y ver cada uno cómo le ha pasado el tiempo. Por el lado de la música, cada vez es más fácil; después de los últimos discos parecía difícil ponerse de acuerdo, pero ahora fluye todo mejor que nunca, el gozo de trabajar juntos”.

El nuevo material promete sonar potente en vivo. Al respecto, el cantante explica que "es puro goce, porque es para nosotros una cubetada de agua fresca. Es la música como la que tú sientes presente y con la que te identificas. A veces pasa que tienes que tocar algo que tal vez hiciste hace muchos años y ya no te identificas, pero con estas canciones eres la persona que eres en este momento".



Lo que se vio en el Estéreo Pícnic este año, aclara Larregui, no es prueba de lo que significará este concierto: “Creo que regresamos a Colombia más adelante de la forma ideal del ‘show’ nuevo de Zoé (...) Ya tenemos en vivo a Felipe Ceballos (colombiano) y Andrés Sánchez; ellos siguen con Zoé en la nueva gira del nuevo disco... Va a sonar grueso”.



CARLOS SOLANO

EL TIEMPO

CARLOS SOLANO

EL TIEMPO