Yuri Buenaventura se viste de frac en el Colón

Cuatro hombres trabajan desde hace seis meses en un proyecto que busca ratificar que los géneros musicales tienen su independencia, pero que cuando se mezclan ofrecen sonidos especiales e historias sorprendentes.

Son Paul Dury, director de orquesta; Yuri Buenaventura, músico que ha hecho trabajos con salsa y sonidos del Pacífico; José Aguirre, productor, intérprete de trompeta y director del grupo Niche, y Andrés Otálora, productor musical y guitarrista residente en Los Ángeles.



“Este disco, que se llama Manigua, buscó en los ritmos que llegaron a América en los siglos XVII y XVIII, especialmente a América Latina y el Caribe. Siempre pensamos en la música negra actual, pero hay una memoria que llegó en esos siglos, las sonoridades que vinieron de Europa con instrumentos como el piano, el chelo, el contrabajo, el violín, que luego se unen con la sonoridad rítmica negra y hubo una fusión”, le dice Buenaventura a EL TIEMPO.

Y este será el tema de su concierto Manigua, del próximo 4 de julio en el teatro Colón, de Bogotá, y en el que estará acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.



Mientras llega el día, desde París, donde reside desde hace casi 30 años, Buenaventura agrega que al juntarse con los tambores y en general con la percusión, ya hay una música que define a Colombia como una nación sonora, y que incluye lo indígena.



“De lo contrario hubiéramos sido muy españoles, muy europeos”, afirma.

El concierto tiene 15 canciones, Ne me quitte pas, Vuelo, Amor eterno, Valle de rosas, Dónde estás, El guerrero, Vagabundo, Como la maleza, Guajiro del monte, Banano de Urabá, O capito que ti amo, No estoy contigo, Salsa, No lo puedo recordar y Si tú estás aquí, entre boleros, salsas, guajiras y líricas.



La selección de estos temas llegó luego de un laboratorio que les tomó mucho tiempo, ya que, dice Buenaventura: “Debimos averiguar cómo los ritmos franceses que llegaron por Haití se desplazaron por América Latina, por ejemplo, y así conocer los pilares de nuestra música”.



Para Buenaventura, estas músicas son como la construcción de un edificio, del cual, dice: “Solo vemos la ventana y las puertas, pero que tiene unos cimientos sonoros muy importantes que nos permitieron llegar a la salsa de hoy”.



El llamado ‘Sonero de París’ agrega que este disco es como un “sinfónico world music”, que permite tener arreglos excelentes por parte de la Sinfónica, Dury (al frente de la Sinfónica esa noche como director invitado) y Otálora, así como de José Aguirre. “Una primera trompeta que tiene una capacidad de armonización que no es tan común en América Latina. Y ahí entiende uno que podemos hacer esto porque la gente con ese conocimiento está al pie para sacar un proyecto adelante”.



De Dury, de origen belga, Buenaventura opina que su gran valor es su conocimiento de los sonidos europeos. “Lo mío es lo relacionado con lo del world music y lo de Juan Andrés, con todo ese camino que ha hecho (un disco con Fonseca, ganador del Grammy Latino por Fonseca sinfónico)”, manifiesta.



Buenaventura, que desde principios de la década de 1990 hace parte del circuito del world music en Francia, ha visitado muchos países de Europa y África, así como India y la Polinesia; “y en esas travesías uno encuentra el sentido de la música, su historia, y entiende que por habernos llegado esas músicas, mezcladas con otras, hoy somos una potencia sonora”, expresa.



Y con su voz, que viene del Pacífico; la sabiduría musical de José Aguirre, un paisa que se instaló en Cali; el bogotano Otálora, que se nutre de sonidos del mundo en Estados Unidos, y el maestro Dury, llegado de la Europa sinfónica, pero quien ya ha hecho su encuentro con los sonidos de acá, habrá una cátedra de mezcla musical en el Colón que encierra el país.



¿Dónde y cuándo?



4 de julio, 8 p. m. Teatro Colón. Calle 10.ª n.° 5-32, Bogotá. Informes: 5936300

y tuboleta.com. Boletas: de 40.000 a 190.000 pesos



OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE​@CulturaET