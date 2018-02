Yandel lanza el sencillo ‘Solo mía’, con Maluma

11 de febrero 2018 , 01:00 a.m.

11 de febrero 2018 , 01:00 a.m.

Yandel, nominado a los Premios Billboard 2018 en la categoría Latin Rhythm Album of the Year, no solo anunció esta semana que hará una gira mundial y el regreso con su compañero de muchos años en la música Wisin.



Además presentó su nuevo sencillo, ‘Solo mía’, y el respectivo video musical junto al colombiano Maluma, uno de los artistas más destacados del género urbano. El tema, que hace parte de su cuarto álbum como solista y está incluido en su producción ‘#UPDATE’, es de la autoría de Yandel, y llega luego del gran éxito de ‘Como antes’, en la que lo acompaña Wisin.

El video de ‘Solo mía’ fue filmado en la ciudad de México y dirigido por Mike Ho (Cinema Giants) y se estrenó esta semana en todas las plataformas digitales.



El álbum ‘#UPDATE’ ha sobrepasado el billón de ‘streams’ y vistas en las plataformas combinadas, fue certificado Platino y acaba de asegurar a Yandel en la lista de los finalistas de este año para el Premio Billboard de la Música Latina en la categoría de Latin Rhythm Album of the Year. Otras colaboraciones en la producción incluyen: Luis Fonsi, J. Balvin, Zion & Lennox, Plan B, Ozuna, Becky G y Bad Bunny.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET