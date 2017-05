El dúo Goldfrapp presenta su nuevo disco ‘Silver Eye’

Alison Goldfrapp y Will Gregory unieron su talento en 1999, dando como resultado una propuesta experimental que en un principio estuvo influenciada por el ‘trip-hop’. Sin embargo, el grupo evolucionó hacia un sonido más auténtico, combinando 'beats' más rápidos de música electrónica, algunos elementos del pop y una estética cercana al ‘glam’ de los años 70.



Ahora, Goldfrapp está de regreso con su séptimo álbum de estudio, llamado ‘Silver Eye’, como una metáfora de la luna y sus misterios. En este trabajo los sintetizadores vuelven a ser protagonistas, así como la oscuridad y el minimalismo al que se refiere el teclista Will Gregory en la siguiente entrevista.

¿Qué buscan con este nuevo álbum?



Quisimos dar mucha importancia a la belleza de lo acústico. Buscamos volver a los sintetizadores y explorar un aura de oscuridad que no habíamos tenido antes. Esta vez dijimos: “Vamos a ver qué pasa si agregamos algunos aspectos sombríos”. Hay una coexistencia entre todas las canciones del disco: ‘Anymore’, por ejemplo, nos ayudó a encajar ideas que tuvimos juntos y nos dio confianza para ser más sabios en nuestro proceso de escritura, mientras que ‘Tigerman’ fue la primera canción que escribimos, pero una que me encanta es ‘Everything is Never Enough’. Tiene una letra interesante y genera una atmósfera hipnótica.



¿Por qué este disco está relacionado con la luna?



Tenemos una conexión espiritual muy fuerte con la luna. Ella ha influenciado a todas las criaturas y ha sido fundamental en su proceso evolutivo. Estoy seguro de que una parte muy profunda de nuestro cerebro está conectada con este cuerpo celeste, o ¿por qué llaman ‘lunáticas’ a las personas que enloquecen? Hay un montón de investigaciones y de escritos ancestrales que hablan sobre la relación entre los seres vivos y las fases lunares. La luna tiene un lugar en la prehistoria y en nuestra psiquis.



‘Silver Eye’ tiene un estilo minimalista, pero su sonido es muy complejo. ¿Cómo mantuvieron el balance entre estos elementos?



Hay dos filosofías detrás de esto: una tiene que ver con el exceso, y la otra, con la abstinencia. La primera se enfoca en poner muchos elementos juntos a la vez, y la segunda consiste en ir retirándolos. Entonces vas viendo cuántas cosas puedes ir quitando hasta que la composición adquiera coherencia. Necesitas ambas ideas para llegar a un equilibrio, porque te das cuenta de que no puedes prescindir de ciertos elementos. Entonces encuentras un sonido medio, con todo el carácter que buscabas.



¿Qué rol juega la improvisación en su proceso creativo?



Casi toda nuestra música viene de la experimentación. A veces se nos ocurren ideas generales –en este caso, que los sintetizadores se escucharan más oscuros y pesados–, pero nunca tenemos un plan. Tratamos de crear ‘beats’ y luego los invertimos. Muchas cosas vienen juntas en la improvisación. Puedes encontrar un ritmo, una progresión o una melodía, y ver hasta dónde te lleva. Es muy divertido hacer las cosas así, interpretando nuestros instrumentos sin depender tanto del computador, porque somos más músicos que programadores.



¿Por qué nunca sale de gira?



Amo estar en el estudio. Desde un comienzo dije que no iba a ir de gira, pero aun así estuve en el escenario durante los primeros conciertos que hicimos. Sé que suena extraño y muchos creen que estoy loco, pero el hecho de no viajar con la banda ha sido algo bueno porque me ha permitido hacer muchas otras cosas en las que debo concentrarme. Realmente disfruté salir de gira, pero esto tiene que ver con cómo eliges gastar tu vida, y yo prefiero hacerlo en el estudio.



¿Cuál es su percepción de la música electrónica actual?



Hoy tiene la aceptación que no tuvo al comienzo. Gran parte de la opinión estaba en su contra y muchos pensaban que era una versión falsa de lo que consideraban ‘música real’, hasta que apareció un grupo llamado Kraftwerk, y todos entendieron que detrás de eso había algo brillante y hermoso. Ahora estos sonidos están pasando por un gran momento.



¿Por qué suele trabajar con sintetizadores análogos?



Es una cuestión de honestidad, de emular el sonido de un instrumento de la mejor forma posible, sea acústico o eléctrico. Lo más importante no es cómo se crea el sonido, sino el sonido en sí mismo.



Mucha gente se pregunta cuándo vendrán al país...



Ohhh, vaya. No lo sabemos, pero estoy seguro de que iremos. Nos limitan los costos, pero a lo mejor conseguimos un acuerdo o hacemos otro disco para presentarlo en su país. En serio nos encantaría.



DANIEL TORRES

Redactor de EL TIEMPO