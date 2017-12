‘El miedo a ser irrelevantes nos impulsa’: WhoMadeWho

Para lograr su sonido, que se mece en el pop pero que ha tejido a través de la experimentación con múltiples vertientes, desde la psicodelia de los años 60 hasta el postpunk de los 80, el trío danés WhoMadeWho ha conectado durante 12 años sus visiones muy diferentes de la música.

Tal vez por ello, decir que “hacer un disco es como tener un hijo”, como señala Jeppe Kjellberg, guitarrista de la agrupación, suene a lugar común, pero resume su historia.

Lo que sí puede sorprender es lo que afirma su compañero Tomas Høffding, cantante de la banda: “Con cada disco nos decepcionamos. A no ser que todos amen el álbum y nos volvamos multimillonarios, no vamos a estar del todo satisfechos. La música es como una charla, y la gente responde a lo que le das. Gastas tanta energía y amor haciendo lo que intentas que sea el mejor disco del mundo, que cualquier reacción menor decepciona”.



Esta mentalidad crítica y exigente es lo que permite que WhoMadeWho se destaque en el pop y la electrónica. “El mundo está lleno de música, y hay que luchar por hacerse notar. Parte de ti sabe que no va a ser el mejor álbum, pero tienes que creerlo para que sea bueno”, profundiza Høffding.



WhoMadeWho estuvo en Bogotá la semana pasada por primera vez, en un concierto, junto a al dúo electrónico Klangkarussell.



En enero de 2018, el trío presentará Through The Walls, su sexto álbum. “Pasamos mucho tiempo en el estudio y grabamos cerca de 150 canciones. Todo lo que sonaba a algo que ya habíamos hecho lo descartamos, teníamos que retar nuestros límites. Queríamos hacer una obra de arte coherente y novedosa que nos llevara a un nuevo lugar”, revela Kjellberg.



“Through The Walls es un viaje; más que beats y canciones, es una experiencia. Intentamos construir un espacio sonoro en el que la gente pueda entrar para relajarse. Hemos visto que la música ha cambiado desde nuestro pasado álbum (2014), y hoy hay que construir paisajes sonoros coherentes. No me gustan los artistas que intentan hacer de todo y no tienen un rumbo fijo”, añade Høffding.



Aunque el proceso fue similar al de trabajos anteriores, esta vez tuvo un foco más claro, un propósito mejor definido. “Somos tres artistas (Kjellberg, Høffding y el baterista Tomas Barfod) muy distintos, y a veces halamos hacia lugares diferentes. Esta vez logramos mantenernos sintonizados”, dice el cantante.

Uno de los ingredientes de este álbum, y en general en la música de WhoMadeWho, es el miedo: a la irrelevancia o a difuminarse como una banda más que va de gira en gira. “Al principio no nos importaba, pero ahora que es serio y profesional buscamos siempre estar haciendo algo distinto, no dejarnos llevar por la inercia”, comparte Kjellberg.



“Nos demoramos mucho hablando de cómo hacer las cosas para que sea algo distinto y creativo. Por eso venir a Colombia a tocar nos emocionó mucho más que seguir en Europa. Nos tomamos en serio poder divertirnos haciendo esto para poder llegar a ser viejos y canosos tocando música disco”, acota Høffding.

El enfoque de la diversión los ha guiado por caminos inesperados, con un resultado satisfactorio. “Cuando la gente de las disqueras nos decía qué hacer para vender, hacíamos lo contrario. Nos divertimos, y es genuino; la audiencia también lo siente”.



En su crecimiento como banda, las letras son algo en lo que han trabajado. “En el primer álbum yo solo leía unas notas que había hecho para comunicarme después de una cirugía que me dejó sin poder hablar por tres meses, esas eran las letras. O también leíamos fragmentos de revistas”, confiesa Høffding.

‘Doblamos o morimos’

En algún momento de su carrera temprana, la banda decidió lo siguiente: “Hicimos un pacto de ‘Doblar o morir’; si cada año no doblábamos nuestra cantidad de fanáticos, reproducciones y ventas, dejaríamos el grupo. Eso nos hizo luchar y trabajar muy duro, y nuestros esfuerzos funcionaron, aunque ya no tenemos ese enfoque”, ilustra Høffding. “En un documental vimos cómo la banda canadiense Anvil se desvanecía poco a poco. Luchamos para no caer en esa dinámica y reinventarnos”, acota Kjellberg.



SANTIAGO CEMBRANO

EL TIEMPO@scembrano