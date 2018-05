Wafle y waflera / El lenguaje en el tiempo

Cita: “Waflera. Electrodoméstico que consta de dos planchas en forma de rejilla que se cierran una sobre la otra, con el que se preparan los waffles” (Diccionario de colombianismos).

Comentario: Nada más lógico que, si se adapta al español waflera, con una sola f, se adapte también wafles, con una sola f. El Diccionario de americanismos, 2010, completa el trabajo con el registro de waflera, como ‘utensilio doméstico, eléctrico o no, en forma de plancha para hacer wafles’, y wafle, como ‘galleta cuadrada o rectangular de harina, huevo y leche con superficie en relieve en forma de cuadritos, que puede estar compuesta por varias capas de masa unidas entre sí por crema dulce o ingredientes salados; se prepara en una waflera’. Este lexicón informa que las dos palabras se usan en casi todos los países americanos y también en España.



Cabe anotar que la doble f no existe en español, por lo que la voz inglesa offset, por ejemplo, se adapta a la forma ófset (Panhispánico, 2005). En cambio, la letra w (doble u, doble v o uve doble) sí forma parte de nuestra lengua, oficialmente desde 1960. Esta letra tiene función de vocal (u) en voces como wifi (pronunciado /uifi/), sándwich, waterpolo, kiwi…, y función de consonante (v) en voces como wagneriano, wincha, wolframio, kuwaití…



Narcorred



Cita: “Otros datos de la narcored” (infografía).



Comentario: En palabras compuestas por un primer elemento terminado en vocal, como publi-, sismo-, narco-, y un segundo elemento con r inicial, reportaje, resistente, red, es necesario duplicar esa r, para mantener su sonido fuerte, publirreportaje, sismorresistente, narcorred. Este procedimiento debe seguirse tanto en palabras tradicionales, con registro en el diccionario, autorretrato, antirrobo, vicerrector, como en voces de reciente creación, necesarias para noticias de actualidad, georreferencia, ciclorruta, narcorred, sin exceptuar marcas y nombres de entidades, Bibliorred, Servirrepuestos, Telerrevista…



Exuberante



En la promoción televisiva del parque Teyuna (Ciudad Perdida), se lee “exhuberante”, con una h intermedia que sobra. La escritura correcta es exuberante. Este término viene de ex, ‘fuera’, y uber, ‘ubre’, para significar ‘abundancia’. La h de algunas palabras en español obedece a la pérdida del sonido f, como pasa en la voz harina, que viene de farina, como se puede comprobar por la voz farinácea, de la misma familia léxica, o en hoja, de foja, cuya f inicial se ve en folio, folleto y follaje, de la misma familia léxica. Ubre nunca fue fubre, lo que justificaría esa h, bastante frecuente, pero, como queda claro, errónea.



Día de la Madre



El nombre de esta celebración es singular (no Día de las Madres), como otros similares, Día del Padre, Día del Periodista, Día del Odontólogo, Día de la Secretaria…



