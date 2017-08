La violinista estadounidense Lindsey Stirling dará concierto en Bogotá

Cuando Lindsey Stirling recibió este año la llamada de los ejecutivos de los premios Billboard, estaba en un baño público. Fuera, las otras mujeres escucharon su grito de emoción, pues le acababan de informar que era la ganadora del premio a mejor disco de música ‘dance’ por su trabajo ‘Brave Enough’ (Suficientemente valiente).



Haciendo honor al título de su trabajo discográfico, Stirling demostró que era lo suficientemente valiente para asumir los retos que la vida le iba deparando poco a poco.



La violinista, bailarina y cantante estadounidense se dio a conocer en el 2010, en el programa de televisión ‘America’s Got Talent’ de NBC, en el cual ofreció un espectáculo en el que interpretaba canciones de ‘hip hop’ con su violín, además de bailar.

Sin embargo, su estadía en el concurso no fue muy larga. El final de su participación llegó cuando uno de los jurados, Piers Morgan, le dijo que no era lo suficientemente buena para bailar y tocar un instrumento al mismo tiempo.



Hoy, siete años después, la artista recorre el mundo con un equipo de músicos y bailarinas que la acompañan mientras ella interpreta su violín.



“Haber participado en el concurso hizo que me preguntara si era capaz de hacer lo que me dijeron que no podía hacer. Cuestioné mis capacidades como artista, pero también me di cuenta de que no quería rendirme e iba a seguir con mi carrera musical a pesar de lo que pensara la gente”, le comentó Stirling a EL TIEMPO en una entrevista vía telefónica.



Cuando tenía cinco años, Stirling recibió sus primeras clases de violín clásico. Ya más adulta decidió experimentar y hacer las versiones de sus canciones favoritas con este instrumento.



Tal vez para algunos resulte extraño escuchar canciones pop, rock y electrónica en violín, pero Stirling ha creado un mundo en el cual estos sonidos se juntan, encontrando una sincronía rítmica.

Para ella, su música no puede encasillarse en un solo género. “Lo que hago es un poco de esto y un poco de aquello: trato de combinar pop, rock, electrónica y ‘hip hop’ en una misma melodía”, añadió.



La artista, nacida en Santa Ana, California, el 21 de septiembre de 1986, y quien creció en una comunidad mormona, disfruta de los paseos en bicicleta y de una taza de cereal con leche.



Ha colaborado con cantantes como John Legend, Wiz Khalifa, Zedd y Celine Dion. Sobre su encuentro con Dion, en la entrega de los premios Billboard, en mayo de este año, dice que pensó que no la iba a reconocer.



“Yo creí que ella no se iba a acordar de mí, pero fue a saludarme y también dedicó unos minutos de su tiempo para hablar con mi madre, que es su seguidora. Eso fue muy lindo de su parte”, aseguró Stirling.



En 2007, la intérprete abrió una cuenta de YouTube, en la cual publica versiones de canciones que le recomiendan sus fanáticos, así como temas de sus series y programas de televisión favoritos.



También tiene una cuenta personal llamada Lindsey Time, en la cual muestra el detrás de cámaras de sus videos e interpreta a Phelba, un personaje ficticio.



Según la revista ‘Forbes’ México, la artista es la cuarta ‘youtuber’ con más ingresos en el mundo. Anualmente recibe unos 6 millones de dólares por su trabajo virtual y hoy su cuenta registra un total de 9,6 millones de suscriptores.



“Gracias a YouTube me di cuenta de que podría ser artista y triunfar. Se ha convertido en una plataforma muy importante para mí”, manifestó.



Además, en compañía de su hermana Brooke escribió un libro donde comparte historias de su infancia y su adolescencia, retratando cómo han sido su recorrido musical y sus luchas personales.



El texto es el testimonio de que no hay una receta específica para el éxito y que está bien “ser el único pirata en la fiesta”, como se titula el libro.



El trabajo de Stirling no ha sido solo un canal para conectarse con un nuevo público; para ella, ha sido la forma de canalizar sus sentimientos.



Es la representación de la defensa de su estilo musical, de la lucha contra un trastorno alimentario que sufrió cuando tenía 20 años y de la reciente muerte de su mejor amigo.



‘Brave Enough’ es la materialización de todas estas cosas, es el álbum en el que la artista le dice al mundo que es valiente y superará cualquier obstáculo, pedaleando y pedaleando como si fuera en su bicicleta.

¿Dónde y cuándo?

Sábado 12 de agosto, 7 p. m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Carrera 7 n.° 22-47, Bogotá. Informes: tuboleta.com. Boletas: desde 85.000 hasta 195.000 pesos.



MARÍA ALEJANDRA KARPF

Para EL TIEMPO