Daniel Guevara brilla en Orquesta Joven de EE. UU.

Daniel Guevara cumplió este verano uno de los anhelos que había tenido desde que llegó a Estados Unidos en 2012: estar en la Orquesta Joven de ese país. Él es el único colombiano (nació en Cali) clasificado este año para tocar en uno de los grupos más importantes a nivel internacional.



El encargado de escoger, entre cerca de mil aspirantes, a los 120 mejores músicos, entre los 16 y 19 años y residentes en Estados Unidos, es el instituto de música Weill de Carnegie Hall.

Este selecto grupo recorre en un mes distintos países con el fin de impulsar a jóvenes promesas de la música. Este año fueron a New York (Estados Unidos), Guadalajara (México), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).



Para Guevara es un “orgullo” representar al país en ese escenario, que, según dijo, lo “impulsa” para mantenerse en la música.



Este caleño de 19 años empezó, en Colombia y desde niño, su amor por los instrumentos. Y, pese a que al inicio le dijeron que no servía para la música, su persistencia lo llevó a estar en una de las orquestas más importantes a nivel internacional, y que seguramente le ayudará para impulsar su carrera musical.



“Yo empecé a los ocho años y me dijeron que no era apto para la música”, afirmó el joven.



En ese entonces se presentó al Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, y fue rechazado.



Sin embargo, Guevara insistió y cuenta que empezó a tomar el violín de una manera muy personal y a ir a clases particulares.



Al siguiente año se presentó de nuevo y esa vez sí pasó. Entonces sintió que quería estar para siempre atado a la música.

Volver a Colombia

Cuando tocó su violín en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, al cierre del evento de la Orquesta Joven, sintió una emoción que se le salía del pecho, pues regresar a su país, luego de cinco años, en una representación de una importante orquesta internacional es un gran privilegio para él. Ese día, gran parte de su familia fue a verlo.



Cuando subió al escenario, su corazón palpitaba, pero latió mucho más fuerte cuando vio que más de 10 asientos estaban ocupados por sus seres queridos, que llegaron desde Valle del Cauca, Nariño y Tolima. Un gran aplauso culminó con la presentación de esa noche.



“Mi familia estaba emocionada de que tocara acá y vino a verme”, expresó Guevara con un reluciente brillo en los ojos.



Él y sus padres salieron de Cali en el 2012, cuando Guevara tenía 14 años, en busca de “continuar los estudios allá”, y, pues, la oportunidad se les dio y hoy residen en Estados Unidos. De todas maneras, el joven caleño reconoció que “siempre” extraña a “Colombia, la comida y la gente. Todo”.



Y, aunque Guevara ya obtuvo reconocimiento en una de las orquestas más representativas de Estados Unidos, seguramente su triunfo no quedará ahí.

Ahora, este caleño iniciará sus estudios profesionales en la música, pues espera seguir representando internacionalmente a Colombia.



“El próximo 28 ingresaré a la universidad para continuar con mis estudios en la música”, concluyo el joven violinista.



EL TIEMPO