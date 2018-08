Sabemos que no somos el grupo del momento: Mario Gómez

Han pasado casi 28 años desde que La pachanga fuera la canción oficial de todas las fiestas en América Latina. “Pásame más tinto se vino la pachanga”, repetía el coro del tema de una entonces juvenil banda argentina: Vilma Palma e Vampiros.

Una docena de discos después, canas y kilos de más, pero con la pasión intacta, Mario Gómez, conocido como el ‘Pájaro’, sigue en las vocales de la agrupación que acaba de presentar un nuevo álbum en plataformas digitales, titulado Boomerang, y que estará en vivo en Bogotá, el sábado 11 de agosto, luego de su paso por Popayán y Medellín.



“Cuando vas de concierto la gente quiere escuchar los clásicos, estoy seguro de que si vamos a Colombia y no tocamos Te quiero tanto, Travesti y Mojada nos echan tomates. No hay como dejarlos. La banda hoy en vivo suena mucho más roquera, suena bárbaro”, comenta el vocalista de Vilma Palma, intérprete también de las canciones Auto rojo, Fondo profundo, Voy a vos y Fernet con coca.



“La gente pide nuestra música. No hay un secreto para seguir vigentes, sabemos que no somos el grupo del momento, llevamos 28 años haciendo esto, pero somos bendecidos de que varias generaciones nos hayan conocido”, agrega Gómez.



La banda rosarina Vilma Palma e Vampiros es el espectáculo principal de una fiesta retro que se celebrará en el centro de eventos Royal Center de la capital el fin de semana.



“Amo lo que hago, vine al mundo para hacer esto, no me casé, no tuve familia ni siquiera tengo novia porque me dediqué a esto. Ahora, en algún punto, mirando hacia adelante, tal vez dejaré de hacerlo, porque en unos años no me veo panzón y pelado (calvo) todavía cantando”, confiesa Gómez.



Para más información del concierto de Vilma Palma e Vampiros en Bogotá, consulte www.royalcenter.com.co o full80s.com



SOFÍA GÓMEZ

Cultura y Entretenimiento