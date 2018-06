Will Smith y Nicky Jam estrenan el video de la canción de Rusia 2018

08 de junio 2018 , 09:20 a.m.

08 de junio 2018 , 09:20 a.m.

El video de 'Live It Up', el himno del Mundial de Fútbol en Rusia 2018, se estrenó este viernes por la plataforma de Youtube. Will Smith, Nicky Jam y la cantante Era Istrefi hicieron parte de este proyecto.

El video muestra la pasión tanto de jugadores como de aficionados hacia el fútbol. Aparecen tribunas llenas de hinchas, banderas de diferentes selecciones y las celebraciones de diferentes equipos cuando meten un gol, entre ellos, se puede ver a Colombia y el famoso paso de Pablo Armero. Además de ello, en el clip aparecen recordados exjugadores como Ronaldinho.

Las locaciones del rodaje de este tema fueron Budapest y Cartagena. Se eligieron estos destinos gracias a que Will Smith se encontraba grabando en dichos lugares la película 'Gemini Man'.



La canción, que se estrenó el pasado 28 de enero, tiene entre sus ritmos más predominantes el Ska (fusión de música afroamericana con jamaiquina). El reconocido productor de música electrónica, Diplo, hizo el concepto y la pista del tema.



Nicky Jam, quién ha lanzado canciones como 'El perdedor', 'Travesuras' y 'Voy a beber', se ganó la confianza de Smith al hacer un remix de la canción en español, 'Icon', interpretada originalmente por Jaden Smith, hijo de Will Smith.



Por su parte, el actor Will Smith, conocido por protagonizar 'El príncipe del rap' y 'En

busca de la felicidad', contribuyó en 2005 con la agrupación colombiana Bomba Estéreo en la canción 'Fuego'. Esa fue la última vez que estuvo presente en una producción musical.



CULTURA Y ELTIEMPO.COM