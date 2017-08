La banda Atta lanza una nueva 'flecha' por el rock colombiano

08 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Incluso los más fuertes guerreros se cansan y contemplan rendirse. Víctor Santafé, un veterano del rock colombiano que con su banda Introspección le abrió a Iron Maiden y giró por Suramérica, estaba así. No obstante algunos logros, le resultó difícil conseguir los objetivos que se había planteado al inicio.



Antes de acabar su guardia, sin embargo, decidió morir luchando, lanzar una última flecha para alcanzar sus objetivos.



Así fundo Atta, su nueva banda, cuyo álbum ‘Ultima Sagitta’ (última flecha en latín) reúne a 115 músicos y mezcla distintos géneros con instrumentos y recursos poco comunes en la escena del rock nacional.

Aunque antes de ‘Ultima Sagitta’, Santafé estaba considerando dejar la música, la experiencia de crear, y grabar el álbum le devolvió la fe: “Con Atta me di cuenta de que el rock y la música sí son lo mío. Quiero seguir y hacer muchos más discos. Aunque pensé que esa era mi última flecha, siento que tengo muchas más para lanzar”, explicó el músico bogotano.



Después de la experiencia de formar parte de una banda como Introspección, Santafé quiso crear un proyecto en el que tuviera más control creativo.



“Quería hacer las cosas a mi modo, proyectos grandes que de pronto con Instrospección no se podían lograr. De ahí surgió la idea de unir músicos para darle muchos colores a la música y juntar géneros en un mismo proyecto”, dice.

La amalgama de instrumentos, sonidos y géneros que es ‘Ultima Sagitta’ resulta novedosa dentro del rock colombiano. El folclor nacional está presente en la música de Atta con ritmos oriundos del Pacífico, por ejemplo. También se incluyen instrumentos no tan convencionales, como el ewi, una flauta electrónica que interpreta el estadounidense Bernie Kennerson.



De la mano de un piano de cola, una orquesta sinfónica y un coro, Santafé se siente cómodo afirmando que está haciendo algo que no es común en producciones nacionales.



Y no deja ningún detalle al azar, por lo que el nombre de la banda también es importante. “Atta es la hormiga culona que vive en mutualismo con un hongo. Esta lo fermenta y lo cuida, y el hongo les da alimento y vivienda a las hormigas”, revela Santafé.



Y agrega: “Yo quisiera que este álbum fuera como esa relación entre la hormiga y el hongo, en la que los músicos aportan su talento, y este ojalá después les brinde oportunidades de trabajo”.

La alusión a una gran colonia de hormigas también ilustra la dificultad de coordinar a todos los músicos que participaron en el álbum bajo su dirección.



Finalmente, detrás de los experimentos de sonido y formato hay una apuesta por contar distintas historias con las canciones.



El ejemplo más claro es ‘Ausente’, el tema más largo del disco y que, para Santafé, funciona como una pequeña ópera. Es la historia de un joven que muere pero no quiere aceptarlo y lucha contra los ángeles de la muerte mientras recibe consejos de sus padres.



Relatos así, junto con la estética de cómic japonés en la cual se inspira el trabajo, añaden una capa más a la experimentación sonora de este proyecto.



