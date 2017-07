Vicky y Harold, y el gran legado de su música

Eduardo Rodríguez, gestor cultural y promotor de conciertos, tiene dos visiones de Harold y Vicky, cantantes colombianos del Club del Clan.

La primera es la personal, la que lo llevó a seguirlos desde su juventud, a que su música lo inspirara.



Y la segunda, la profesional: “Son dos grandes, sin duda. Harold Orozco fue uno de los íconos de la música de la nueva ola, compositor, arreglista e intérprete. Lideró el movimiento del Club del Clan y fue uno de sus promotores. Queda su legado, su talento, sus canciones muy exitosas”.



Sobre Vicky: “Formó parte del grupo de compositoras, intérpretes y promotoras del Club del Clan. Se mantuvo vigente con sus grandes éxitos con el paso de los años, su sonido romántico y su voz particular son su mejor recuerdo”.



Vicky murió el 15 de marzo pasado, y Harold, el primero de mayo de este año. Ambos habían participado en el proyecto ‘Los años maravillosos’, de Rodríguez, que desde hace varios años se realiza en Bogotá, y que tiene a Ana y Jaime como imagen principal.



Y ambos estaban confirmados en ‘Los años maravillosos sinfónico’, un concierto especial que Rodríguez estaba alistando.



La vida cambió y los planes se modificaron. Sí habrá un nuevo concierto de ‘Los años maravillosos’, que se realizará mañana en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, de Bogotá, que no tendrá las voces de Harold y Vicky, pero sí sus canciones a cargo de Ana y Jaime, Claudia de Colombia y Billy Pontoni, todos ‘socios’ del Club del Clan.



Los homenajeados dejaron un gran legado para la música y la forma de ver el mundo desde la balada. Formaron parte de un boom musical cuando no había canales de distribución en internet y la industria se movía en torno a los discos vendidos, todos en acetato. Hacían conciertos masivos en ciudades grandes, medianas, pequeñas, así como en poblaciones y veredas, y eran un éxito.



De Vicky salieron canciones como Pobre gorrión, Lloraré, Amigo caminante, Llorando estoy, Esa niña y Yo te pensaré, entre muchas otras, mientras que Harold fue el intérprete de Destino: la ciudad, Déjala que se vaya, Rock de la cárcel (versión de Jailhouse Rock, de Elvis Presley), Vida mía y Mickey Mouse, por nombrar algunas.



Para Jaime Valencia, del dueto Ana y Jaime, ser parte del grupo de artistas que se presentaban con Vicky en un concierto “era maravillarse porque el público coreaba cada una de sus canciones. También, uno podía ver su capacidad creativa, su voz melódica y el sonido romántico de sus composiciones”.



Ana y Jaime, Claudia de Colombia y Billy Pontoni interpretarán, tanto individualmente como en grupo, canciones de los artistas homenajeados.



Y resaltarán de Harold y de Vicky, además de sus carreras, ese lado humano que los unió a ellos desde mediados de la década de los 60, y que a pesar de la muerte, sienten que no se ha roto.



“Harold fue quien hizo los arreglos de nuestro primer disco –señala Ana Valencia– y lo recuerdo con gran cariño”.Agrega que con Vicky siempre tuvo una relación muy cercana, “especialmente en la última etapa de su vida. La quiero y la querré siempre. De ambos tengo los mejores recuerdos de una gran época de la música en Colombia”.

¿Dónde y cuándo?

15 de julio, 8 p. m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Carrera 7.ª n.° 22-47, Bogotá. Informes: 593-6300 y tuboleta.com. Boletas de 90.000 a 150.000 pesos.



