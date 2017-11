Vetusta Morla ha llegado a un punto sin retorno

En el 2015, Enrique Bunbury dijo en una entrevista que Vetusta Morla era el grupo español más importante de los últimos diez años. A todas luces fue una afirmación arriesgada y difícil de probar, pero lo cierto es que, en la actualidad, no hay otra banda de ‘indie’ rock en el país ibérico que tenga mayor presencia internacional.



En Colombia, Vetusta Morla es recordada por su presentación en el Festival Estéreo Picnic del 2013 y por haber encabezado la lista de artistas invitados al Festival Altavoz de Medellín, que se llevó a cabo un año después.

Tras varios meses de grabación en los estudios Hansa (Berlín), la agrupación madrileña acaba de lanzar su nuevo álbum —el cuarto de su carrera—, ‘Mismo sitio, distinto lugar’. Este trabajo pretende dejar atrás el sonido habitual, incorporando sintetizadores, cajas de ritmo y guitarras mucho más agresivas que las de sus otras producciones.



De hecho, en ‘La deriva’, su álbum anterior, se puede percibir cierta vocación documental, como si hubiera una necesidad de contar lo que estaba ocurriendo en el exterior. Pero en este caso sucede todo lo contrario: es un disco más introspectivo, en el que sus autores tratan de reflexionar y de hacer un autoanálisis de sus vidas.



Juan Manuel Latorre, guitarrista y compositor del grupo, explica que el concepto del álbum “hace referencia a una evolución constante por la que pasamos los seres humanos, un proceso del que normalmente no somos conscientes. Lo que hemos tratado de hacer es, precisamente, tomar conciencia de nuestra propia transformación como personas y como banda. Es un retrato no cronológico de ese proceso”.



‘Mismo sitio, distinto lugar’ está conformado por diez canciones que parecen esconder, entre líneas, un mensaje cifrado sobre el momento actual de Vetusta Morla, de sus integrantes y de su entorno social. Por ejemplo, la canción ‘Punto sin retorno’ es la que mejor define esta nueva etapa creativa. “Todos los puntos son puntos sin retorno, y eso lo descubres en tu propio proceso de cambio. No vas a volver a ser el mismo por más que quieras intentarlo. Puedes regresar a los lugares de antes, estar con las mismas personas con las que en algún momento compartiste, y tratar de recrear hasta el más mínimo detalle de una situación pasada, pero no saldrá bien porque tú te has transformado y los demás también. Vas a un mismo sitio, pero verás que es un lugar distinto”, asegura Latorre.



También se destaca por su calidad el sencillo promocional del álbum, ‘Te lo digo a ti’, que genera una mezcla armoniosa entre los sonidos del ‘punk’ tradicional y la vanguardia electrónica. Según cuenta el guitarrista, “en este tema, más que nunca, hemos pensado en la coherencia entre el fondo y la forma. Encuentras esos ‘synthes’, esas guitarras y ese rollo agresivo porque es lo que está transmitiendo la letra. Creo que nunca habíamos tenido tan bien integrado en una canción ese juego entre lo que contamos y cómo lo contamos”.



El videoclip de este sencillo, que fue dirigido por el cineasta Nacho Vigalondo, logra transformar la tragedia de su protagonista en un hecho cómico mediante elementos tomados del surrealismo y del dadaísmo. Curiosamente, aunque no fue intencional, tanto la letra de la canción como el video parecen ser una crítica a la política española.



Para Álvaro Baglietto, bajista de la banda, “el video muestra más a la España ochentera o noventera de Almodóvar que a la actual”. Pero Latorre, después de tomarse unos segundos para pensar en lo que ha dicho su compañero, interviene y dice: “Aunque esto es cierto, ha surgido la casualidad de que procesos personales por los que nosotros estamos pasando también se están dando ahora mismo en la sociedad”.



Y, sin aclarar explícitamente si se refiere o no a lo que está ocurriendo en Cataluña, continúa su discurso asegurando que “los mecanismos o las instituciones que antes apoyaban a España, de repente ya no funcionan. Tienen que ser reformuladas para los nuevos tiempos y para encarar los retos que se vienen. En esa transición se producen fricciones, desconcierto, conflicto e incertidumbre... y los ciudadanos tienen que agruparse para confiar en la ilusión, en la fe y en la intuición si quieren salir adelante e imaginar un futuro nuevo”.

De gira por España y Latinoamérica

Con su nuevo álbum, la agrupación española emprenderá una gira por España y Latinoamérica a comienzos del 2018.



Ya están confirmados sus conciertos en Colombia. Serán el 8 de marzo en el teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá, y el 10 del mismo mes en el teatro Pablo Tobón Uribe , de Medellín.



DANIEL TORRES

Especial Para EL TIEMPO@otroarroba