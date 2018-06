La esencia de Ventino es la armonía de sus cinco voces

Entrar a Ventino no necesitó audiciones, el quinteto femenino no fue un chispazo en un comité de marketing o la estrategia de un cazatalentos. La banda se formó de otra manera, aunque los grupos de vocalistas juveniles suelen surgir así.

Ventino es la excepción orgullosa de este patrón. Ahora que presenta la canción Si decides (Baby) –de la que hicieron un video con mucha coreografía– no está de más evocar el comienzo.



Habría que remontarse a cierto video viral: Disney Princess Mash Up. Una pieza musical que las puso en la mira de medios, jóvenes dispuestos a seguirlas y también de Sony.



Un amigo en común, Juancho Muñoz, estudiaba producción escénica en la universidad, y le asignaron la producción de un videoclip. Recordó entonces que tenía cinco amigas que cantaban en piezas de teatro musical en sus respectivos colegios, se trataba de Olga, Juliana, María Cristina (Makis), Camila y Natalia. Les propuso hacer un popurrí (ahora lo llaman mash up) con canciones de las princesas de Disney, motivado por un reciente viaje al mundo de la fantasía en Estados Unidos. Todas aceptaron.



Las cinco jovencitas provienen de dos colegios que en su formación cultivan el teatro musical como una fortaleza –Los Nogales y La Montaña–. Explican que son musicales que se acercan al nivel profesional. De alguna manera, todas se habían visto en escena. “Nos admirábamos, pero no nos habíamos llegado a conocer para ser amigas”, dice Camila.



Pueden enumerar musicales clásicos: Grease, Sister Act, Hércules, Legally Blonde. Con esa experiencia, se reunieron por primera vez, emularon a las princesas de Disney, y el video se hizo viral en YouTube.



Meses después hallaron el nombre. “Queríamos una palabra que no existiera, para que cuando la gente oyera Ventino no lo relacionara con nada diferente a nosotras”, dice Makis.

Al año firmaron con Sony Music. Dos años más tarde son un artista prioritario para la multinacional. El estilo, está claro, es un pop muy acorde con la formación que tuvieron, un estilo de música muy estadounidense, interpretado a cinco voces. Ninguna busca el protagonismo. El objetivo es la armonía del conjunto.

“La idea es que cada una tenga su parte, y no que una se la canción de Natalia o de Camila”, dice Juliana.



“Las canciones son suficientemente equilibradas para que cada una tenga su oportunidad”, añade Camila.



En estos tres años, Ventino ha sacado otros mosaicos (tienen uno de Queen y otro de Shakira), pero la idea es que cada vez salga más a la luz lo que tienen que decir. Por lo mismo, grabaron canciones como Volverte a oír, basada en una vivencia de Natalia.



“Nos contó una experiencia de desamor –recuerda Olga–. Decidimos sentarnos a escribirla. Como es tan nuestra, decidimos hacer un video íntimo. Cada una, sentada, canta como la siente. Es lindo ver que cada una la interpreta de manera diferente: Juliana canta la canción con rabia, yo la canto con mucho dolor. Eso muestra que la misma letra puede traernos sentimientos diferentes”.



CULTURA

EL TIEMPO@CulturaET