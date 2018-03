Nace la cátedra García Márquez en la Universidad Central

Una noche, cenando en la casa de Santiago Mutis, Gabriel García Márquez se llevó para un rincón, tomados del brazo, a dos de sus amigos: los escritores Luis Fayad y Roberto Burgos Cantor.



“Tengo que decirles algo importante –dijo Gabo–: He descubierto ya viejo que siempre hay que escribir en limpio. Que no te pares de tu lugar de escribir sin haber dejado perfectamente en limpio lo que has escrito porque después corregir todo, es peor que empezar a escribirlo”, recuerda con cariño Burgos Cantor.

En honor a la memoria de nuestro Nobel de Literatura, la Universidad Central de Bogotá inaugura este martes –cuando el autor cataquero cumpliría 91 años–, la cátedra Gabriel García Márquez, que cada año, durante un día, rendirá tributo a su pensamiento.



Burgos Cantor, director del departamento de Creación Literaria de la Central, anota que esta iniciativa se une a las cátedras que han instaurado otros planteles educativos del país para preservar la memoria de destacados intelectuales.



“Tienen un horizonte lindo esas cátedras, porque a la vez que celebran algo significativo para una comunidad, propenden por la renovación de las ideas que ese nombre encarna”, anota Burgos, creador de esta nueva cátedra.



Recuerda cómo determinadas universidades tienen una cátedra que ya son símbolo de ellas: la Nacional tiene la cátedra Manuel Ancízar (uno de sus fundadores) y la Libre tiene la cátedra Gerardo Molina, “que es la representación simbólica de las ideas liberales de esa universidad”.



La Central ha sido reconocida por el énfasis que tiene en las humanidades, a través de sus programas de música, teatro, cine y creación literaria.



Precisamente, un grupo de alumnos de artes dramatúrgicas serán los encargados de recibir mañana a los asistentes al Teatro Bogotá, en el centro de la ciudad, con una puesta del cuento ‘Blacamán el bueno, vendedor de milagros’.



“Ese es uno de los cuentos de Gabriel. La escenificación será en la calle, porque Blacamán el hacedor de milagros es el hombre que convoca, como los culebreros de los mercados nuestros”, dice Burgos.



La inauguración estará a cargo de Rafael Santos, rector de la universidad, que le dará la palabra a Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, cuya charla se titula ‘Estación México’, país que acogió a García Márquez durante gran parte de su vida.



‘Así nos enseña García Márquez a leer y a escribir’ se llama la charla del periodista Nelson Fredy Padilla, editor dominical de ‘El Espectador’, quien fue pupilo de Gabo en las épocas de la revista ‘Cambio’.



Para abordar la relación del Nobel con el vallenato, el profesor Ariel Castillo Mier, de la Universidad del Atlántico, estará acompañado en su charla por los músicos Adolfo Pacheco y José Castillo Silvera.



En la tarde, Alberto Abello Vives, director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, dará la charla ‘Rizomático y fractal: el Caribe de Gabriel García Márquez’.



Además, se presentará la primera edición del concurso ‘El coronel SÍ tiene quien le escriba’, para universitarios de pregrado. El ganador recibirá una beca para la especialización de Creación Literaria.



También habrá una exposición, bautizada ‘El laberinto de Melquíades’, en la que se le entregará al visitante una especie de libro vacío, que debería ir armando a su antojo con unas fichas, como si se tratara de un catálogo de Gabo. Es un viaje por las facetas del autor de ‘Cien años de soledad’: la literatura, el periodismo, el cine, etc.



El cierre estará a cargo del cineasta Lisandro Duque, quien dirigió la escuela de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba), tan cercana al corazón del autor de ‘La hojarasca’. Luego se proyectará la película ‘La langosta azul’, que hicieron Gabo, Álvaro Cepeda, Grau y Cecilia Porras.



“El propósito es celebrar a Gabriel, pero también renovar los miles de discursos que hay sobre él. Tú sabes el peligro que tienen los autores cuya obra se vuelve interpretación de un país. Por ejemplo, ‘El Quijote’, todo el mundo cree haberlo leído y no lo lee. Igual pasa con Dostoyevski o Tolstói, en Rusia”, concluye Burgos Cantor.



CARLOS RESTREPO

EL TIEMPO

En Twitter: @Restrebooks