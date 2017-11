Una mirada 30 años atrás (parte 2) / Conexión sonora

Qué buenos recuerdos nos trae 1987 en el mundo del rock y el pop. La diversificación de estilos había alcanzado un gran nivel y fue tiempo de discos célebres. Michael Jackson, Whitney Houston, U2 y Beastie Boys habían dominado con sus álbumes los mercados del mundo y el año cerraba con la hegemonía de Dirty Dancing, una de las bandas sonoras de película más populares de todos los tiempos, enmarcada por una combinación de pocas canciones nuevas y material del pasado (The Ronettes, Maurice Williams & The Zodiacs, The Five Satins, entre otros).

Michael Jackson se confirmó con Bad. Bon Jovi demostró que el heavy metal estaba más allá de una postura y lo engalanó con matices pop para convertirse en uno de los más exitosos de todos los tiempos con Slippery When Wet. Whitney Houston puso lo mejor de sí para su segundo álbum, Whitney, que le dio el sitial de estrella, y del que aún se recuerdan temas como I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) o Didn't We Almost Have It All.



De U2 y su The Joshua Tree ya se ha dicho todo, los irlandeses replantearon por completo lo que hasta entonces había sido el formalismo del rock. Y los Beastie Boys, que alimentaron al mundo con su rap crudo embadurnado de rock y que con Licensed To Ill terminaron de abrirle la puerta con libertad plena a ese género.



1987 fue el momento triunfal de Los Lobos y su memoria al inmortal La Bamba. El año en que conocimos a la increíble banda australiana Midnight Oil de la que aún impacta Beds Are Burning. El debut del engreído Terence Trent D'Arby con su mezcla de soul y rock para el álbum Introducing The Hardline According To… Fue el regreso triunfal de Aerosmith, tras varios años de absoluto marasmo, con Permanent Vacation. Y, asimismo, el retorno de dos grandes: Pink Floyd, ahora sin Roger Waters, y A Momentary Lapse Of Reason, álbum de música maravillosa y su no menos espectacular carátula, y George Harrison, para su obra memorable, Cloud Nine, su último disco en vida.



DANIEL CASAS

Periodista musical

