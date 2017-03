Un joven talento colombiano que triunfa en Miami

El colombiano Juan Ceballos es un productor e ingeniero de sonido que pasó de ser un dedicado fanático de los Rolling Stones y Queen a trabajar con varios de los artistas latinos que más están sonando en la ciudad de Miami.



Entre sus últimos trabajos en producción se cuentan los de Dulce María, Aviónica, Duncan Johnson, Pablo López, Bako (de The Mills) y Tommy Torres, y participó en los de Jesse y Joy, Andrés Cepeda, SIAM, Luis Fonsi y Noel Schajris, entre otros.

Desde muy pequeño, siendo baterista, empezó a incursionar en la música. Mientras sus compañeros buscaban opciones para estudiar sus carreras, él tenía claro que quería ir a Massachusetts y matricularse en la meca de las universidades de música: Berklee College of Music.



Suponiendo que sería muy difícil llegar a esta institución, decidió postularse para estudiar en la Universidad San Francisco, de Quito (Ecuador), pues se enteró de que allí había un convenio para exportar estudiantes a Berklee.

Según Ceballos, fueron dos años de mucho estudio y disciplina, que le valieron para recibir una beca en dicha universidad y empezar a codearse con músicos de gran talento.



Pronto, su nombre se convirtió en un elemento frecuente de la Dean’s list, una lista utilizada por varias universidades estadounidenses en la que se destaca a los mejores estudiantes. Su trabajo académico culminó cuando se graduó con todos los honores de la prestigiosa universidad (que hoy ha puesto sus ojos en Colombia).



En su tránsito entre la universidad y la vida profesional, conoció al colombiano Andrés Saavedra, reconocido productor que ha llegado a trabajar con artistas de la talla de Ricardo Arjona y Ricky Martin.



En el estudio de Saavedra tuvo la oportunidad de encontrarse con el también graduado de Berklee Tommy Torres. Rápidamente, Ceballos se convirtió en el pasante de Torres y llegó a ser el coproductor del próximo álbum del artista puertorriqueño.



“Compartir estudio con Tommy ha sido increíble. Uno al principio es muy tímido y respetuoso, pero después me fui soltando y empecé a proponer, y Tommy vio el valor que podía tener mi trabajo. Cada vez me fue soltando más responsabilidades y terminé construyendo una relación profesional con alguien que fue un referente para mí”, dice Ceballos.



Como aprendiz de Tommy Torres y Andrés Saavedra ha logrado adquirir mucho conocimiento. Al preguntarle sobre sus preferencias en música, y sin dejar de dar crédito a sus ‘maestros’, afirma: “Soy un collage de mucha música, y algo que les aprendí es que no hay géneros buenos y malos, sino música buena y mala”.



En cuanto a sus próximos planes, sostiene: “Mi carrera es muy joven aún. Quiero expandirme acá en Miami y hacerme un nombre entre los productores. Hay muchos colombianos, por cierto”, afirmó el productor.



