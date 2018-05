Un festival mayor de edad / Opinión

Para una compañía de teatro no es nada fácil llegar a los 45 años de funcionamiento y además celebrar 30 ediciones del Festival Internacional de Jazz en un medio tan reacio a la cultura como el nuestro. Como todo un luchador que no se rinde, estos dos onomásticos los celebra el Teatro Libre en el 2018, sumándole el premio vida y obra del Ministerio de Cultura que recibió el año pasado el director y alma de esta institución, Ricardo Camacho. Un premio así no se lo gana cualquiera, le añade peso a su cartelera de espectáculos.

Por eso la celebración del XXX Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre del 15 al 20 de mayo representa una movida que, con audacia, voltea patas arriba el panorama de conciertos en el país.



Los invitados a esta edición conmemorativa son el pianista francés Jackie Terrason, que se presenta el viernes 18 de mayo y exhibe una técnica pianística que no tiene mucho que envidiarle a la del celebre Keith Jarrett. Viene también el trompetista americano Jon Faddis con su poco común dominio del registro agudo de la trompeta y se presenta el sábado 19 junto a su cuarteto. Lo exótico corre por cuenta del tunecino Dhafer Youssef con su laúd árabe, que se presenta el jueves 17 con la rica y misteriosa música sufi proveniente de una rama del islam. El reparto lo completan la cantante americana Davina & the Vagabonds el martes 15, el trío del noruego Espen Eriksen el domingo 20 y el grupo colombiano (sí, colombiano...) The Bará Group el miércoles 16.



Teniendo en cuenta la gran influencia que ejerce el Teatro Libre en la cultura colombiana, esta nueva temporada seguramente va a dinamizar la actividad de conciertos atrayendo parte de la programación del segundo semestre al primer semestre del año e impactando a otras regiones del país. Ahora no se concentrará la actividad de jazz en la temporada habitual de solo dos semanas del mes de septiembre, ahora se reparte la oferta de conciertos en un plazo más amplio que le permite ahorrar al aficionado para asistir a un mayor número de eventos durante el año. Esta amplia muestra del panorama actual del jazz es posible gracias a los años de persistencia y riesgos que ha tomado el Teatro Libre para mantener viva una tendencia que sigue evolucionando. Una merecida felicitación a los luchadores del Libre.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com