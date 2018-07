Troye Sivan, el ‘youtuber’ que quiere reinar en el pop

Desde muy joven, el sudafricano Troye Sivan supo cómo aprovechar la tecnología para darse a conocer.



En un principio fue un ‘youtuber’ que compartía detalles de su vida desde Australia, donde creció. Pronto se hizo famoso entre los cibernautas y fue en ese canal de confesiones en el que reveló que era gay.



Tenía 18 años cuando habló del tema, y el video en el que salió del armario ya pasó los 7 millones de visualizaciones.

Gracias a los miles de fieles que cosechó con su reconocimiento como personalidad de internet, consiguió que su música fuera grabada y en el 2015 lanzó su primer álbum, ‘Blue Neighbourhood’ (2015).



En ese disco exploró con pericia un pop con toques electrónicos, en equilibrio entre lo bailable y lo melancólico, que gustó en todo el mundo; una característica que, al parecer, va a romper con su nueva producción discográfica, ‘Bloom’, que se lanzará el 31 de agosto y que incluye una colaboración con la estadounidense Ariana Grande en la composición ‘Dance This’. Este sencillo y otros como ‘My My My’ y ‘Bloom’ revelan la evolución sonora de un artista de 23 años que ya se codea con estrellas de la talla de Dua Lipa y Taylor Swift.



“Hay algo intrigante en el talento que envuelve a Troye Sivan”, dijo la crítica del ‘USA Today’ acerca de su propuesta musical, que se inspira en la explosión hormonal de la adolescencia. Por ejemplo, ‘My My My’ habla de amor, pero más de piel y desenfreno. Es una canción pegajosa, que no se acelera, pero que lleva un ritmo conectado con una alta temperatura del cuerpo y de los sentimientos. Una fórmula que ya hizo efecto, pues su video promocional en YouTube suma hoy más de 30 millones de vistas.



Igual pasó con ‘Bloom’, en la que exploró una estética de fuerte colorido, acentuó su lado femenino y demostró que es un artista más seguro de sí mismo. No en vano la palabra inglesa ‘bloom’ se refiere a un florecimiento o una evolución.



Ahora tiene a sus fanáticos hipnotizados con ‘Dance This’, junto a una Ariana Grande que expone una buena química con él. En medio de un ritmo denso pero relajado, se mantiene la tensión sexual como protagonista de la lírica de la canción.



‘Dance This’ tampoco se acelera, mantiene una cadencia equilibrada y responde a la definición de Sivan: “Se trata de ese momento en el que sientes que ya has estado en suficientes fiestas y prefieres quedarte en tu casa. Es un momento en el que puedes besarte en la cocina con tu pareja y preparar la cena”.

Troye Sivan y Ariana Grande concibieron una canción movida y con un tono que incita al romanticismo. Foto: Universal Music

El artista tuvo una breve conversación telefónica con EL TIEMPO para hablar de su presente como estrella de la música juvenil.



Hacer una canción a dúo con Ariana Grande debe ser uno de los momentos en los que se dice: ‘¡Misión cumplida!’…



Eso es cierto. Ariana y yo somos amigos desde hace tiempo y yo estaba tratando de trabajar con ella. Cuando hice ‘Dance This’ pensé que tenía un ritmo muy bueno y que podía funcionar (…). Luego se la mandé y estaba un poco nervioso acerca de su reacción, pero a ella le encantó y la hicimos realidad.



Lo han reconocido como ejemplo de lo que debe ser una estrella del pop actual. ¿Eso ha sido un gran peso sobre sus hombros?



Me siento muy halagado. Es como un abrazo de confianza a todo lo que he hecho, pero me implica seguir trabajando para hacerlo mejor. Que a la gente le guste la música que hago me hace comprometerme aún más.



En las últimas canciones se siente una evolución importante de su sonido. ¿Cómo define ese crecimiento como artista ahora que está a punto de lanzar un nuevo disco?



Muchas gracias por ese comentario. Creo que ahora tengo más confianza en mí mismo y me siento más cómodo como compositor. Ese ha sido el reto más grande de esta experiencia musical, y hoy estoy más abierto a experimentar. Puedo decir que eso se nota en ‘Dance This’ o ‘Bloom’, que son un reflejo de quien soy.



Eso suena a que se hizo en un ambiente más relajado… ¿Será ‘Bloom’ su disco más alegre?



Definitivamente.



Hay gente que dice que el pop está muerto...



Pienso que el pop no va a morir nunca. No estoy seguro de si tendrá más espacio en la radio o en ese ámbito de lo que llama más la atención de la gente, pero sé que es un género que no va a dejar de inspirar a las personas, y eso es lo que hará que siga con vida.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1