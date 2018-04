¡Y el cerdo voló! Roger Waters vuelve a Bogotá

Hay un lazo muy emocional entre Roger Waters y Colombia. Pero ojo, tal idea no es un ‘copy’ publicitario para convencer a compradores de boletas de conciertos. Ese nexo es el dolor: el músico es, como tantos colombianos, el hijo de una víctima de la guerra.



De la pared de su casa familiar en Surrey, Inglaterra, cuelga el certificado de servicio militar de Eric Fletcher Waters, su padre, del que se presume cayó en combate y nunca volvió a casa: “Date of Casualty: 18th February 1944, File 639-R-7896”. Él también tuvo que asumir, de niño, un número de un caso sin respuesta.

Esa figura imaginada, tejida con recuerdos vagos de infancia, marcó definitivamente gran parte de la obra de la banda de rock Pink Floyd a lo largo de su carrera, especialmente entre los años 1972 a 1983, y de forma literal en ‘The Wall’ y ‘The Final Cut’.



Roger Waters, quien sembró esa línea política y social en el grupo –en la que le pusieron el dedo en la herida a una sociedad cuadriculada y formada para la guerra desde el colegio–, vendrá a Bogotá el próximo 21 de noviembre, su segundo concierto en Colombia desde aquel recordado del 2007.



La promesa que hace la gira actual, llamada ‘US + Them’ (como una canción de Pink Floyd) es, de entrada, conmovedora para cualquier fanático: anuncia que recorre los álbumes ‘The Dark Side of the Moon’, ‘The Wall’, ‘Animals’, ‘Wish You Were Here’ “y más”.



No más con esos cuatro primeros ya hay suficiente para hurgar profundamente en la memoria colectiva del roquero que se forjó a partir de Pink Floyd, que vio incontables veces la película de Alan Parker en los cineclubes, y cuya mente viajó a través de la refracción de la luz del prisma hasta el lado oscuro de la luna. O el cerdo aquel que voló por primera vez sobre Londres en la carátula de ‘Animals’, en 1977, y que voló esta semana en Bogotá, como campaña de expectativa, sobre el monumento de Héroes. Sí, ese que habla de los héroes de la campaña libertadora y que a veces parece invisible para los bogotanos.



Waters lleva una carga política constante y cada vez más fuerte: sus posiciones radicales en torno a la política internacional de Israel, sus mensajes directos a Vladimir Putin, su crítica ácida a los gobiernos que envían tropas militares a otros países, por mencionar apenas algunas... ¿Qué podría decirle a Colombia, cuando esté aquí?



Además, sus álbumes en solitario son críticas contundentes a una sociedad de consumo, a los medios de comunicación, a la industria frenética. No queda títere con cabeza, desde ‘Radio K.A.O.S.’ (1987), pasando por ‘Amused to Death’ (1992), hasta el reciente ‘Is This the Life We Really Want?’ (2017), cuya idea de ópera rock se desenvuelve, desde la misma carátula, entre imágenes de la censura de documentos gubernamentales.



No es un tipo fácil Roger Waters: en su momento, a mediados de los años 80, sus posturas rígidas llevaron a los demás integrantes de Pink Floyd a una situación insostenible y Waters armó ‘rancho aparte’, con apenas encuentros muy esporádicos como el recordado concierto Live 8.



En Colombia, su concierto del 2007 en el Parque Simón Bolívar es considerado uno de los mejores, si no el mejor que se ha visto, con su viaje al ‘Dark Side of the Moon’ y su amplio recorrido musical, su impresionante montaje escénico y el apabullante sonido cuadrafónico. Entre bambalinas, no permitió el espectáculo de apertura del concierto por parte de Chucho Merchán y su banda, quienes ya estaban listos para actuar. Nunca fue claro si el motivo fue que el montaje de Waters incluía la puesta en escena previa de una pantalla digital que sorprendía al público mientras esperaba...



¿Cómo será esta nueva cita? Trae su sonido cuadrafónico, una pantalla de 75 metros de longitud y un repertorio de recuerdos imborrable.

El inmenso cerdo volador apareció sobre el Monumento a los Héroes, en el norte de Bogotá. Foto: Archivo particular

Pink Floyd, en discos

‘Animals’

1977



En el concepto gráfico de este disco se inspiró la campaña del cerdo: para su foto de carátula, creada por el siempre presente diseñador Storm Thorgerson, pusieron a volar un inflable sobre la estación de energía eléctrica Battersea, en la zona industrial de Londres, y cerca del aeropuerto de Heathrow. De este disco se desprenden los cortes ‘Pigs On The Wing’, ‘Dogs’, ‘Sheep’ y ‘Pigs’.



‘Wish You Were Here’

1975



Si Roger Waters visitó los álbumes ‘The Dark Side of the Moon’ y ‘The Wall’ en su ‘show’ en el 2007, que ponga la mira en este disco en este concierto es muy especial: canciones como ‘Shine on You Crazy Diamond’ y ‘Wish You Were Here’, compuestos por Waters y el guitarrista y cantante David Gilmour están ligados emocionalmente a Syd Barrett, otrora miembro de la banda. Entre otros cortes están ‘Welcome to the Machine’ y ‘Have a Cigar’.

Waters, en discos

‘Amused to Death’

1992



El músico puso en este disco su foco sobre los medios de comunicación y la televisión en particular, como modeladores de la conciencia de la gente a través del llamado ‘infotainment’, una industria de las noticias que termina transformando la guerra. Tan particular como es su forma de trabajar, en esta ocasión tuvo colaboración de artistas como Jeff Beck.



‘Is This the Life We Really Want?’

2017



El último álbum de Roger Waters (y el primer material nuevo del artista desde 1992) va dirigido con claridad a álgidos temas políticos actuales, como el ‘brexit’ o Donald Trump. No teme disparar frases como “picture a leader with no fucking brains” (imagina un líder sin un jodido cerebro). Para algunos críticos musicales, suena mucho más a Pink Floyd que sus álbumes previos.

Dónde y cuándo

Concierto el 21 de noviembre del 2018, en el Estadio El Campín. Los precios de boletas van de 90.000 a 600.000, según localidad, con preventa a partir del próximo 7 de mayo, a través de los bancos del grupo Aval.



CARLOS SOLANO

EL TIEMPO

En Twitter: @laresonancia